Лимитированный Jeep Wrangler - последний с двигателем V8

Компания Jeep представила ограниченную серию внедорожника Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Всего будет выпущено 3700 экземпляров по цене от 101 890 долларов (9 400 000 рублей)

Лимитированный внедорожник будет отличаться усиленным обвесом, увеличенным дорожным просветом до 295 мм, наличием “кенгурятника” и лебедки с тяговым усилием до 3,6 тонн. Помимо этого, автомобиль получил пакет Xtreme 35, включающий 35-дюймовый внедорожные шины с 17-дюймовыми колесными дисками. В отделке интерьера используется черная кожа Nappa с золотой строчкой. Также салон украшен медальоном на рычаге КПП и памятной табличкой с номером экземпляра Final Edition.

Данная модель станет последней с 6,4-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 481 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Этот агрегат позволяет набрать 100 км/ч всего за 4,5 с. Автомобиль будет также комплектоваться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.