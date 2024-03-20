Автомобильный портал Motorpage
20 мар 2024

Лимитированный Jeep Wrangler - последний с двигателем V8

Лимитированный Jeep Wrangler - последний с двигателем V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила ограниченную серию внедорожника Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Всего будет выпущено 3700 экземпляров по цене от 101 890 долларов (9 400 000 рублей)

Лимитированный внедорожник будет отличаться усиленным обвесом, увеличенным дорожным просветом до 295 мм, наличием “кенгурятника” и лебедки с тяговым усилием до 3,6 тонн. Помимо этого, автомобиль получил пакет Xtreme 35, включающий 35-дюймовый внедорожные шины с 17-дюймовыми колесными дисками. В отделке интерьера используется черная кожа Nappa с золотой строчкой. Также салон украшен медальоном на рычаге КПП и памятной табличкой с номером экземпляра Final Edition.

Данная модель станет последней с 6,4-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 481 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Этот агрегат позволяет набрать 100 км/ч всего за 4,5 с. Автомобиль будет также комплектоваться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Wrangler (2018)

В России отозвали Jeep Wrangler

31 мая 2023
Jeep Wrangler 4xe (2024)

Представлен обновленный Jeep Wrangler

06 апреля 2023
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler провалил краш-тесты

03 июня 2022
Jeep Wagoneer (2022)

Jeep сдается и оставляет в Европе лишь гибридные версии Wrangler

06 декабря 2021
Jeep Wrangler 4xe [EU] (2021)

Jeep выпустил гибридный Wrangler

28 мая 2021
Jeep Wrangler Rubicon (2021)

Jeep представил Wrangler с 470-сильным мотором V8

17 ноября 2020

 Новости Jeep Wrangler

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость» Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила пикапа
Тест драйв
13 марта 2024

Great Wall Poer
"Сила пикапа"
Exeed VX - exeed vx (2024) катает, ругает, оберегает, развлекает
Тест драйв
08 марта 2024

Exeed VX
"Катает, ругает, оберегает, развлекает"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 7 8