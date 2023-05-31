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31 май 2023

В России отозвали Jeep Wrangler

В России отозвали Jeep Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство объявило отзыв 150 внедорожников Wrangler – в трехдверной и пятидверной модификации, которые были проданы в 2020 году

Причина отзыва – одна маленькая деталь, а точнее шпилька, которая находится на раме в непосредственной близости от топливного бака. В случае аварии при определённом стечении обстоятельств шпилька может проткнуть сам резервуар, что приведет к утечке бензина. Подобные случаи уже были зафиксированы, как и в России, так и в других странах.

Дилерам предписано проверить раму автомобилей. Если шпилька обнаружится, её удалят. Все работы будут проведены бесплатно. Владельцев машин уведомят письмом или по телефону. Росстандарт, курирующий акцию, а точнее его сайт, может также стать способом проверки машины на отзыв.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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