В России отозвали Jeep Wrangler

Российское представительство объявило отзыв 150 внедорожников Wrangler – в трехдверной и пятидверной модификации, которые были проданы в 2020 году

Причина отзыва – одна маленькая деталь, а точнее шпилька, которая находится на раме в непосредственной близости от топливного бака. В случае аварии при определённом стечении обстоятельств шпилька может проткнуть сам резервуар, что приведет к утечке бензина. Подобные случаи уже были зафиксированы, как и в России, так и в других странах.

Дилерам предписано проверить раму автомобилей. Если шпилька обнаружится, её удалят. Все работы будут проведены бесплатно. Владельцев машин уведомят письмом или по телефону. Росстандарт, курирующий акцию, а точнее его сайт, может также стать способом проверки машины на отзыв.