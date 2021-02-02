Jeep Gladiator станет гибридом

Может ли серьезный внедорожник носить на себе электрическую силовую установку. Пикапы от Rivian, например, доказывают, что такое вполне возможно. Правда, Jeep Gladiator перейдет на светлую сторону не полностью.

Да, он станет гибридом. Более того, мы даже знаем - какую силовую установку получит автомобиль! Все дело в том, что несколько ранее по такому же принципу был электрифицирован Wrangler, а автомобили соплатформенные, так что в Jeep, вряд ли, будут делать что-то новое для пикапа.

Силовая установка гибридного Wrangler, напомним, состояла из двухлитрового бензинового турбо-мотора со стартер-генератором. Кроме того у машины была и надстройка в виде электромотора на сто тридцать пять лошадиных сил.