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12 фев 2025

Новый Jeep Recon показали в рекламе на Super Bowl

Новый Jeep Recon показали в рекламе на Super Bowl

Jeep впервые показал серийную версию Recon – электрического внедорожника, вдохновенного легендарным Wrangler. Новинка засветилась всего на несколько секунд в рекламном ролике во время Super Bowl 2025 (Чемпионат по американскому футболу в США), но даже этого хватило, чтобы разжечь интерес фанатов марки

Recon сохранил ключевые черты концепта, который представили еще в 2022 году. Можно заметить, что автомобиль получит съемные двери, светящуюся решетку радиатора с семью квадратными прорезями и запасное колесо на задней двери, как у Wrangler.

Главным отличием стала полностью электрическая силовая установка, однако в будущем возможны и гибридные версии. Автомобиль построен на платформе STLA Large, на которой также базируется Alfa Romeo Stelvio. Ожидается, что Jeep Recon выйдет на рынок США уже летом, а к концу 2025 года он доберется и до Европы.

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