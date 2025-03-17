Что известно о новом преемнике Jeep Cherokee?

Jeep готовит возвращение среднеразмерного внедорожника Cherokee, который займет место в иерархии бренда между Grand Cherokee и Compass

На недавно опубликованных шпионских снимках можно заметить, что модель будет внешне похожа на Wagoneer S, но, вероятно, с иной светодиодной оптикой. Также автомобиль получит скрытые дверные ручки и массивный внедорожный обвес. Новая модель построена на платформе Stellantis STLA Large и может получить как бензиновый мотор, так и гибридную силовую установку. Вероятно, в будущем мы увидим и полностью электрическую модификацию.

И все же, новый Cherokee может получить совершенное иное название к моменту дебюта, который состоится в 2027 году. Из-за появившихся претензий со стороны одноименного коренного народа в Северной Америке, компания не хочет идти на риски и просто изменить имя модели.