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17 мар 2025

Что известно о новом преемнике Jeep Cherokee?

Что известно о новом преемнике Jeep Cherokee?
Автор фото: фирма-производитель

Jeep готовит возвращение среднеразмерного внедорожника Cherokee, который займет место в иерархии бренда между Grand Cherokee и Compass

На недавно опубликованных шпионских снимках можно заметить, что модель будет внешне похожа на Wagoneer S, но, вероятно, с иной светодиодной оптикой. Также автомобиль получит скрытые дверные ручки и массивный внедорожный обвес. Новая модель построена на платформе Stellantis STLA Large и может получить как бензиновый мотор, так и гибридную силовую установку. Вероятно, в будущем мы увидим и полностью электрическую модификацию.

И все же, новый Cherokee может получить совершенное иное название к моменту дебюта, который состоится в 2027 году. Из-за появившихся претензий со стороны одноименного коренного народа в Северной Америке, компания не хочет идти на риски и просто изменить имя модели.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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