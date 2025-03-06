Jeep продолжает делиться подробностями о новом Compass

Компания Jeep готовится представить новое поколение компактного внедорожника Compass веснои? 2025 года

Новинка получит более угловатые формы кузова, вертикальную решетку радиатора с прямоугольными прорезями и сложную светодиодную оптику. В целом, дизаи?н следует современным тенденциям автомобильного рынка, но сохраняет фирменные черты бренда.

Jeep подтвердил, что выпуск нового Compass начнется в Италии уже в этом году. Однако сроки появления модели в Севернои? Америке остаются неопределенными из-за возможных изменении? в тарифнои? политике США. В данныи? момент 25% пошлины распространяются на автомобили, импортируемые из Канады, Мексики и Китая, что может повлиять на планы компании по поставкам.