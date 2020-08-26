Jeep назвал дату премьеры нового Grand Wagoneer

Jeep продолжает тизерную кампанию, посвященную новому Grand Wagoneer. Главная новость – объявлена дата премьеры: машину покажут уже в следующий четверг, 3 сентября

Производитель также обнародовал несколько фотографий. На одной из них изображен фрагмент довольно замысловатой радиаторной решетки с множеством мелких деталей и, кажется, подсветкой. Судя по всему, это часть со стороны водителя: та, где начинается второе слово в названии модели. На другом снимке показан интерьер, и, как это было и в прошлый раз, он дает не слишком много информации. Здесь мы видим вращающийся контроллер мультимедийной системы. На заднем плане при желании можно рассмотреть отдельный экран для переднего пассажира.

Как сообщалось ранее, новые Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer будут построены на платформе пикапа Ram 1500 и встанут на конвейер того же завода в штате Мичиган. Помимо всего вышеперечисленного, в оснащение роскошных внедорожников войдут цифровые приборы, безрамочный 12-дюймовый тачскрин, развлекательная система для пассажиров заднего ряда. Старт производства намечен на второй квартал 2021 года.