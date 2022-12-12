Представлен Jeep Wrangler для гонок

Тюнинг-ателье Sam's Garage представило хардкорный «трековый» Jeep Wrangler. Разработка получила название Zandvoort Edition в честь одноимённого автодрома в Северной Голландии

Проект построили на базе стандартного Wrangler Rubicon. Впрочем, техническая «начинка» машины меняется полностью. К примеру, под капот устанавливают доработанный мотор V8 с компрессором, который развивает 840 лошадиных сил. Что касается шасси, то ходовая часть модифицирована с помощью нидерландской гоночной команды Bas Koeten Racing. Впрочем, подробностей о масштабе изменений пока нет, ясно только одно - здесь установлены более мощные тормоза.

Разумеется, специалисты ателье поработали и с дизайном внедорожника, точнее с его интерьером. Мастера добавили в него нотку роскоши, использовав дерево, алькантару, карбон и дорогую кожу в качестве материалов отделки.