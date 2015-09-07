Рестайлинг Jeep Renegade - Наведение лоска

В ходе рестайлинга компактного кроссовера Jeep Renegade дизайнеры ориентировались на яркий концепт Jeep B-Ute – с оглядкой именно на этот прототип выполнены фары с модными светодиодными блоками, бамперы и решетка радиатора

В тыльной части переработаны патрубки выхлопа, на пятой двери появилась ручка, а графика фонарей стала еще более эффектной. Главные изменения в салоне – мультимедиа Uconnect с дисплеем увеличенного размера (8,4 дюйма) и иной блок климат-контроля. Что же касается технической части, то инженеры расширили моторную гамму за счет 1-литрового 120-сильного и 1,3-литрового (150 и 180 л.с.) турбодвигателей. В перспективе эти моторы вытеснят бензиновые агрегаты 1.4 MultiAir и 1.6 E.torQ. На ряде рынков сохранятся также дизельные двигатели семейства MultiJet. Трансмиссия, как и прежде, 6-ступенчатая «механика» и 9-диапазонный «автомат». Привод может быть передним или полным.