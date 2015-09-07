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июл 2018

Рестайлинг Jeep Renegade - Наведение лоска

Новый Jeep Renegade - Jeep Renegade 2019 Наведение лоска
В ходе рестайлинга компактного кроссовера Jeep Renegade дизайнеры ориентировались на яркий концепт Jeep B-Ute – с оглядкой именно на этот прототип выполнены фары с модными светодиодными блоками, бамперы и решетка радиатора

В тыльной части переработаны патрубки выхлопа, на пятой двери появилась ручка, а графика фонарей стала еще более эффектной. Главные изменения в салоне – мультимедиа Uconnect с дисплеем увеличенного размера (8,4 дюйма) и иной блок климат-контроля. Что же касается технической части, то инженеры расширили моторную гамму за счет 1-литрового 120-сильного и 1,3-литрового (150 и 180 л.с.) турбодвигателей. В перспективе эти моторы вытеснят бензиновые агрегаты 1.4 MultiAir и 1.6 E.torQ. На ряде рынков сохранятся также дизельные двигатели семейства MultiJet. Трансмиссия, как и прежде, 6-ступенчатая «механика» и 9-диапазонный «автомат». Привод может быть передним или полным.

Фото Jeep Renegade

  • Jeep Renegade 2019 Наведение лоска
  • Jeep Renegade 2019 вид спереди
  • Jeep Renegade 2019 вид спереди
  • Jeep Renegade 2019 вид спереди
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Jeep Renegade

Jeep Renegade
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Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
I
Цены
от 1 235 000
до 1 955 000
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Jeep Renegade

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