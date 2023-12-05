Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2023

Jeep Renegade прощается с американским рынком

Jeep Renegade прощается с американским рынком
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Jeep прекратит продажи в США недорогого внедорожника Renegade спустя 10 лет после дебюта модели на американском рынке

Основная причина - постоянно падающий спрос. Продажи Renegade достигли пика в 2017 году, составив 103 434 проданных экземпляров. В последующие годы продажи падали примерно на 30-40%. В итоге, в 2022 году компания реализовала в США 27 549 экземпляров, а за 10 месяцев 2023 - чуть больше 20 000 штук.

В США Jeep Renegade представлен с бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,3 л. Мощность - 177 л.с. Крутящий момент - 270 Нм. В паре с мотором работает 9-ступенчатый автомат. Привод - полный. Данная версия оценивается от 29 445 долларов, что делает ее самым доступным Jeep в США. Однако после ухода в 2024 году самым бюджетным автомобилем компании станет Compass, за который просят немного больше - 29 995 долларов.

При написании новости использовалась информация:
europe.autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Представлен обновленный Jeep Renegade

13 января 2022
Jeep Renegade 4xe (2021)

Jeep Renegade ушел с российского рынка

30 сентября 2021
Jeep Renegade

Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности

06 августа 2019

Jeep представил обновленный Renegade

07 июня 2018

Jeep анонсировал обновленный Renegade

05 июня 2018
Jeep Renegade

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

25 декабря 2017

 Новости Jeep Renegade

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...»
Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 3 8