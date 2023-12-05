Jeep Renegade прощается с американским рынком

Стало известно, что компания Jeep прекратит продажи в США недорогого внедорожника Renegade спустя 10 лет после дебюта модели на американском рынке

Основная причина - постоянно падающий спрос. Продажи Renegade достигли пика в 2017 году, составив 103 434 проданных экземпляров. В последующие годы продажи падали примерно на 30-40%. В итоге, в 2022 году компания реализовала в США 27 549 экземпляров, а за 10 месяцев 2023 - чуть больше 20 000 штук.

В США Jeep Renegade представлен с бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,3 л. Мощность - 177 л.с. Крутящий момент - 270 Нм. В паре с мотором работает 9-ступенчатый автомат. Привод - полный. Данная версия оценивается от 29 445 долларов, что делает ее самым доступным Jeep в США. Однако после ухода в 2024 году самым бюджетным автомобилем компании станет Compass, за который просят немного больше - 29 995 долларов.