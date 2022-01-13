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13 янв 2022

Представлен обновленный Jeep Renegade

Представлен обновленный Jeep Renegade
Автор фото: фирма-производитель

Бразильский офис Stellantis опубликовал видео и фотографии самого компактного кроссовера Jeep, который с большой долей вероятности через некоторое время приедет и в Россию

С рестайлингом Renegade получил видоизмененную переднюю оптику, где фары, ДХО и поворотники выполнены в виде единой секции. Также обновились решетка радиатора и передний бампер. D салоне главное изменение - цифровая приборная панель и модернизированный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем.

Что касается силовых установок, автомобиль обзавелся свежим двигателем 1.3T Turboflex. Его мощность – 186 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". К сожалению, комплектации для России на данный момент предугадать невозможно.

При написании новости использовалась информация:
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