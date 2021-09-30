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30 сен 2021

Jeep Renegade ушел с российского рынка

Jeep Renegade ушел с российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Самый компактный и самый дешевый кроссовер марки Jeep покинул российский рынок.  Автомобиль не выдержал конкуренции?

Официально никто не говорит об этом, но крайне низкая статистика продаж говорит об этом прямо. К слову, на машину ОТТС перестало действовать аж в 2019 году,  так что все эти годы у нас продавались те машины, которые  привозились к нам из Италии. Всего с момента появления Renegade в нашей стране дилерам удалось реализовать лишь около 1200 машин.

Получается, что в данный момент линейка Jeep в России состоит лишь из трех моделей - Compass, Grand Cherokee и Wrangler.  К слову о Compass, зимой этого года автомобиль пережил рестайлинг, а в следующем году он появится и на нашем рынке.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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