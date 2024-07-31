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31 июл 2024

В Бразилии Jeep Renegade получил внедорожную спецверсию Willys

В Бразилии Jeep Renegade получил внедорожную спецверсию Willys
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила внедорожную версию кроссовера Renegade под названием Willys. Он будет выпущен только для бразильского рынка в количестве 500 экземпляров

Renegade Willys окрасили в темно-зеленый цвет Recon Green, который дополнен черными наклейками с надписями 1941, отсылающими к классическому Jeep CJ Willys. Также автомобиль можно отличить по 17-дюймовым легкосплавным дискам и внедорожным шинам All-Terrain Plus Scorpion. Другое оснащение соответствует самой дорогой комплектации Trailhawk, но с доработанной подвеской и системой полного привода.

Под капотом расположился 1,3-литровый турбомотор мощностью 185 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая распределяет тягу на все четыре колеса.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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