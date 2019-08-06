Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности

После такого тюнинга Renegade перестал быть абсолютной «няшкой». Теперь перед нами играет мускулами настоящий маленький «бруталенок». К слову, ему есть что показать и в техническом отношении

Итальянский тюнер Militem подготовил проект доработок для вседорожника Jeep Renegade. Он включает в себя новую радиаторную решетку, расширители колесных арок, капот, оригинальные бампера, лифтованную подвеску, 20-дюймовые кованые диски, перетяжку салона и чип-тюнинг двигателя.

Немножко подробностей о дизайне. Салон кроссовера обтянут тонкой кожей: ею обшиты сиденья, передняя панель, дверные карты и пол багажника. Специалисты Militem поясняют, что интерьер может быть выполнен в различных цветовых сочетаниях, а масштаб модификаций и используемые материалы выбираются индивидуально. Что же касается техники, то для двух самых мощных версий Jeep Renegade — бензиновой с 1,3-литровой мощностью в 180 лошадиных сил и дизельной с 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил, Militem предлагает программное обеспечение, повышающее отдачу на 20 лошадиных сил.