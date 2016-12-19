Новое поколение KIA Cerato - С учетом специфики

Осенью в России стартуют продажи седана KIA Cerato нового поколения, который предложат у нас со знакомыми силовыми агрегатами и трансмиссиями

Сменив поколение, корейский гольф-седан ощутимо прибавил в статусности. Длинный капот, смещенный назад салон, увеличенный задний свес и в меру агрессивный «фасад» усиливают сходство новинки с четырехдверными купе. В салоне доминируют чистые линии, характерные для немецких премиум-марок. Особенно выигрышно смотрятся стильные дефлекторы вентиляции, модный селектор трансмиссии и 8-дюймовый сенсорный дисплей, возвышающийся в «старших» комплектациях над центральной консолью. Нет недостатка в аналоговых клавишах, в том числе и на спицах мультифункционального руля. Колесная база не изменилась, а вот длина увеличилась сразу на 81 мм. За счет этого добавилось пространства в салоне, а багажный отсек стал просторнее. Бензиновая моторная гамма знакома по текущему поколению: с 1,6-литрового агрегата снято 128 л.с., а «старший» 2-литровый двигатель выдает 150 л.с. (оба сертифицированы для работы на бензине Аи-92). Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». Задняя подвеска, как и прежде, полузависимая, рулевое управление снабжено электроусилителем, в список оснащения включены в числе прочего климат-контроль, камера заднего вида, адаптивные фары и подогрев всех сидений.