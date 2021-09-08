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8 сен 2021

В России стартовали продажи обновленного Kia Cerato

В России стартовали продажи обновленного Kia Cerato
Автор фото: фирма-производитель

Продажи обновленного Kia Cerato стартовали в официальных дилерских центрах бренда Kia на территории Российской Федерации. Седан будет представлен в шести комплектациях и 12 вариантах сочетания комплектации и двигателя.  Стартовая цена составляет 1 394 900 рублей

Давайте сразу разберемся с силовыми установками. Итак, на седан устанавливаются атмосферные рядные четырехцилиндровые бензиновые двигатели. Двигатель с рабочим объемом 1,6 л имеет мощность 128 л. с. и крутящий момент 154,6 Нм, а двухлитровый – 150 л. с. и 192 Нм. Автомобили с двигателем 1,6 л могут оснащаться как механической, так и автоматической шестиступенчатой трансмиссией, двигатель 2,0 агрегатируется только с шестиступенчатой АКП.

Что касается оснащения, то  уже в базе машина будет прилично упакована. Во всех комплектация модель оснащена мультимедийной системой с экраном диагональю 8” c поддержкой беспроводной интеграции смартфонов Apple Car Play и Android Auto. Помимо обязательного оснащения оборудованием экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, все седаны имеют фирменную систему активного управления Kia VSM, систему контроля давления в шинах TPS, ассистент старта на подъеме НАС, ассистент экстренного торможения BAS, напоминание о пассажирах на заднем ряду ROA, иммобилайзер, фронтальные подушки безопасности. Устанавливаются светодиодные дневные ходовые огни. Также вне зависимости от комплектации на автомобиль устанавливается мультифункциональное рулевое колесо, штатный модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона, камера заднего вида. Стеклоподъемники всех дверей оснащены электроприводами. Для удобства перевозки негабаритных грузов спинка заднего сиденья может быть сложена в пропорции 60/40. Регулировка руля осуществляется как по высоте, так и по вылету, предусмотрена также регулировка водительского сиденья по высоте.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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