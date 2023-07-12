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12 июл 2023

В сети появились изображения обновлённого седана Kia Cerato

В сети появились изображения обновлённого седана Kia Cerato

На корейском YouTube канале показали новое поколение седана гольф-класса Kia K3, известного в России под названием Cerato

Хотя автомобиль и скрыт под чехлом, некоторые элементы экстерьера можно заметить. Сразу бросаются в глаза стильные колесные диски с новым дизайном, передняя и задняя оптика в форме клыков, а также непривычное расположение ручек задних дверей. Другими словами, автомобиль будет выглядеть более агрессивно, чем предыдущая версия.

Напомним, что актуальный рестайлинг четвертого поколения выпускается с 2021 г. В оснащение автомобиля входят бензиновые рядные «четверки» объемом 1,6 л. (128 л.с. и 155 Нм), и 2,0 л. (150 л.с. и 192 Нм). Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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