В сети появились изображения обновлённого седана Kia Cerato

На корейском YouTube канале показали новое поколение седана гольф-класса Kia K3, известного в России под названием Cerato

Хотя автомобиль и скрыт под чехлом, некоторые элементы экстерьера можно заметить. Сразу бросаются в глаза стильные колесные диски с новым дизайном, передняя и задняя оптика в форме клыков, а также непривычное расположение ручек задних дверей. Другими словами, автомобиль будет выглядеть более агрессивно, чем предыдущая версия.

Напомним, что актуальный рестайлинг четвертого поколения выпускается с 2021 г. В оснащение автомобиля входят бензиновые рядные «четверки» объемом 1,6 л. (128 л.с. и 155 Нм), и 2,0 л. (150 л.с. и 192 Нм). Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.