Обновленный Kia Cerato сертифицирован для российского рынка

Седан Kia Cerato получил российское «Одобрение типа транспортного средства». Продажи автомобиля начнутся в сентябре текущего года

Kia Cerato будет доступен с двумя вариантами четырехцилиндровых бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива: 1.6 MPI, с мощностью в 128 л. с. и 2.0 MPI на 150 лошадиных сил. Оба двигателя адаптированы для работы на бензине АИ-92. Автомобиль может оснащаться механической шестиступенчатой трансмиссией или автоматом с аналогичным числом передач. Версии машины с двухлитровым двигателем будут предлагаться только с автоматической трансмиссией.

Помимо изменений в дизайне у автомобиля расширен список опций комфорта и безопасности, обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Cerato также станет первой моделью Kia на российском рынке, оснащенной заводским комплексом телематики Kia Connect, которая обеспечивает дистанционное управление некоторыми функциями автомобиля.