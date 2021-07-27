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27 июл 2021

Обновленный Kia Cerato сертифицирован для российского рынка

Обновленный Kia Cerato сертифицирован для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Седан Kia Cerato получил российское «Одобрение типа транспортного средства». Продажи автомобиля начнутся в сентябре текущего года

Kia Cerato будет доступен с двумя вариантами четырехцилиндровых бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива: 1.6 MPI, с мощностью в 128 л. с. и 2.0 MPI на 150 лошадиных сил. Оба двигателя адаптированы для работы на бензине АИ-92. Автомобиль может оснащаться механической шестиступенчатой трансмиссией или автоматом с аналогичным числом передач. Версии машины с двухлитровым двигателем будут предлагаться только с автоматической трансмиссией.

Помимо изменений в дизайне у автомобиля расширен список опций комфорта и безопасности, обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Cerato также станет первой моделью Kia на российском рынке, оснащенной заводским комплексом телематики Kia Connect, которая обеспечивает дистанционное управление некоторыми функциями автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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