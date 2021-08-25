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25 авг 2021

Kia запускает продажи обновленного Cerato

Kia запускает продажи обновленного Cerato
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia Russia & CIS сообщает, что 8 сентября 2021 года все официальные дилеры Kia в России начнут продажу обновленного седана Cerato

Отметим, что комплектации и цены будут раскрыты также в указанную дату. В данный момент известно лишь то, что обновленный седан получит современный набор систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise. В него входят (в зависимости от комплектации) до одиннадцати электронных систем и ассистентов, облегчающих управление автомобилем и делающих поездки безопаснее. Так же во всех версиях Cerato будет оснащаться новой мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем и беспроводной поддержкой платформ Apple Car Play и Android Auto, включая доступ к сервисам Яндекс.

Вместе с обновленным Cerato Kia впервые представит в России заводской комплекс телематики Kia Connect. Приложение и бортовые сервисы Kia Connect позволят владельцу дистанционно активировать различные функции автомобиля, получать актуальную информацию о его состоянии и локации. К примеру, владелец сможет дистанционно заводить и прогревать двигатель, устанавливать настройки климат-контроля, управлять дверными замками.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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