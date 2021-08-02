На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство обновленного седана Kia Cerato. Старт российских продаж модели запланирован на сентябрь 2021 года

После обновления седан стал еще современнее и привлекательнее внешне. Кроме того автомобиль получил более передовое оснащение. В том числе системы безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise, а также новейшую версию мультимедийной информационно-развлекательной системы с дисплеем 10,25”. Дополнительное удобство эксплуатации создают электронный парковочный тормоз и система дистанционного запуска двигателя при помощи электронного ключа.

Что касается технической составляющей, то модель сохранит прежние атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра на 128 и 150 лошадиных сил. Младший мотор сочетается с шести¬ступенчатыми «механикой» и «автоматом». Старшему же мотору доступен лишь «автомат».