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май 2017

Новое поколение KIA Mohave - Прежним курсом

Новый KIA Mohave - KIA Mohave 2018 Прежним курсом
KIA Mohave 2018 модельного года хранит верность классическим инженерным решениям и сдержанному на эмоции дизайну модели наравне со своим «собратом» Q7

После недавнего рестайлинга среднеразмерный кроссовер обзавелся перепрофилированными бамперами, решеткой радиатора, диодными ходовыми огнями и фонарями с новой графикой. В салоне машины для российского рынка обнаруживаем более современное рулевое колесо, иную центральную консоль, новую мультимедийную систему, приборный щиток Supervision, премиальную аудиосистему JBL и систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Дизельный 3-литровый V6 остался без изменений, его отдача составляет 250 л.с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат». В базовой версии отныне предлагается подключаемый полный привод с одноступенчатой раздаточной коробкой, в остальных – постоянный полный привод с двухступенчатой «раздаткой». Список опций включает адаптивные амортизаторы, заднюю пневмоподвеску, дифференциал повышенного трения, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, люк с электроприводом, системы кругового обзора и контроля слепых зон. Производство обновленного внедорожника для российского рынка налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Российские дилеры KIA уже начали прием заказов на обновленный внедорожник. 

Фото KIA Mohave

  • KIA Mohave 2018 Прежним курсом
  • KIA Mohave 2018 вид спереди
  • KIA Mohave 2018 водительское место
  • KIA Mohave 2018 вид спереди сверху
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KIA Mohave
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Цены
от 1 799 900
до 1 919 900
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