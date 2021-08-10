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10 авг 2021

В Россию приехала новая версия Kia Mohave

В Россию приехала новая версия Kia Mohave
Автор фото: фирма-производитель

Рамный внедорожник Kia Mohave приобрел на российском рынке новую шестиместную комплектацию Premium+, обеспечивающую повышенный уровень комфорта для пассажиров. Стоимость новой версии составляет 4299900

В комплектации Premium+ внедорожник Mohave имеет два раздельных кресла «капитанского» типа с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду. Кресла оснащаются трехуровневым обогревом и вентиляцией. В дополнение к шторкам безопасности по всей длине салона предусмотрены задние боковые подушки безопасности. Также в задней части центральной консоли размещены подстаканники для пассажиров второго ряда. Шестиместный Mohave предлагается в трех вариантах цветовой отделки салона: черном Satin Black, светло-коричневом Saddle Brown, или светло-сером Light Grey.

Напомним, что все российские версии Mohave оснащаются мощным дизельным двигателем V6 3,0 CRDi (249 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.  Кроссовер предлагается исключительно в полноприводном исполнении.

При написании новости использовалась информация:
Kia

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