KIA Mohave едет в Россию

Новый полноразмерный рамный внедорожник появится во всех дилерских центрах России уже со второго ноября 2020 года

В России Kia Mohave будет оснащаться 249-сильным дизелем V6, 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой интеллектуального полного привода с понижающим рядом и несколькими режимами движения в зависимости от типа поверхности. Россиянам Kia предложит Mohave в шести- или семиместном исполнении. У обеих модификаций три ряда сидений, но в первом случае на втором ряду будут два отдельных кресла.

Новая передняя часть кузова увеличила габаритную длину автомобиля на пять сантиметров (4930 мм против 4880 до рестайлинга) при неизменной колесной базе 2895 мм, а в ширину прибавка составила лишь 5 мм (до 1920 мм). Изменения в интерьере тоже заметны - в нем появились 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а также тачпад мультимедийки того же размера. Информационно-развлекательный комплекс стал современнее и отныне поддерживает функцию голосового управления. Также корейцы использовали более дорогие материалы отделки: натуральную кожу и дерево.