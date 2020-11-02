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2 ноя 2020

В России начинаются продажи нового KIA Mohave

В России начинаются продажи нового KIA Mohave
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что сегодня во всех официальных дилерских центрах KIA на территории Российской Федерации стартовали продажи нового рамного внедорожника KIA Mohave

Российские версии KIA Mohave оснащаются мощным дизельным двигателем V6 3,0 CRDi (249 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.  Внедорожник также обладает подключаемым полным приводом с новейшей системой управления режимами Terrain Mode Select, раздаточной коробкой с понижающей передачей, блокировкой дифференциала заднего моста.

Новинка будет предложена на рынке в трех комплектациях. В зависимости от версии автомобиль может оснащаться пакетом систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise,  мультимедийную систему с широкоформатным экраном и  аудиосистему премиум-класса Lexicon by Harman. 

При написании новости использовалась информация:
KIA

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