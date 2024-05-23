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23 май 2024

Kia Mohave уходит в историю

Kia Mohave уходит в историю
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia планирует прекратить производство внедорожника Mohave, который на других рынках также известен, как Borrego. Такое решение было принято из-за низких продаж

Предполагается, что выпуск модели в Южной Кореи на заводе в Хвансоне прекратится уже в июле этого года. Вероятно, решение об отправлении в отставку Mohave было принято давно, но последней каплей стали рекордно низкие продажи в апреле, которые достигли всего 257 единиц. Производственную линию перенастроят под выпуск новой модели Kia Tasman.

Напомним, что производство Kia Mohave стартовало в 2008 году, а последнее крупное обновление модель пережила в 2019 году. В России продажи Mohave прекратились после ухода корейской компании с нашего рынка в связи со всем известными событиями. Mohave у нас оснащался 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 257 л.с. и 560 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

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