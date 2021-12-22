Внедорожник Kia Mohave для России получил новые опции

На российский рынок вышел KIA Mohave 2022 модельного года. Автомобилю пересмотрели комплектации и добавили опций.

Главным новшеством можно назвать комплекс телематических систем Kia Connect, благодаря которому внедорожник можно открывать дистанционно. Кроме того пользователям будут доступны функции дистанционного запуска, управление климат-контролем и обогревами стекол и кресел. Также в приложении предусмотрены геолокационные сервисы. Что касается комплектаций, производитель принял решение по установке самоблокирующегося дифференциала повышенного трения (LSD) на задней оси уже в стартовой комплектации Luxe (ранее был доступен, начиная с комплектации Prestige). Это решение должно обеспечить внедорожнику лучшую проходимость.

Отметим, что на Mohave не установили новую эмблему, как это уже было сделано с другими моделями марки. Впрочем, руководство бренда сообщило нам, что это было осознанным решением. Новый логотип обязательно доберется до внедорожника, но несколько позже. Kia Mohave 2022-го модельного года будет по-прежнему доступен в четырех комплектациях Luxe, Prestige, Premium, и Premium+. В любой версии он оснащается мощным дизельным двигателем V6 3,0 (249 л. с., 549 Н.м), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с новейшей системой управления Terrain Mode Select. Внедорожник предлагается как в семиместной версии, так и в шестиместной комплектации Premium+ с «капитанскими» раздельными креслами второго ряда.