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фев 2017

Новое поколение KIA Picanto - Как у взрослых

Новый KIA Picanto - Kia Picanto 2017 Как у взрослых
При смене поколений «малыша» Picanto инженеры KIA расширили его жизненное пространство – размер колесной базы увеличился на 15 мм (до 2400 мм)

При этом передний свес стал чуть короче, а высота уменьшилась на 5 мм. Объем багажника увеличен на солидные 55 л. Фронтальная часть субкомпакта стала выглядеть агрессивнее за счет росчерков светодиодов в блок-фарах и крупного воздухозаборника в бампере. Интерьер исполнен в одном стиле со «старшей» моделью Rio. Главное новшество – мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем в верхней части передней панели. Данные о моторной линейке пока не озвучены, но, вероятнее всего, новинка дебютирует с 1-литровым 76-сильным и 1,2-литровым 87-сильным бензиновыми «атмосферниками». Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат». 

Фото KIA Picanto

  • Kia Picanto 2017 Как у взрослых
  • Kia Picanto 2017 вид сбоку
  • Kia Picanto 2017 вид сзади
  • Kia Picanto 2017 салон
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KIA Picanto

KIA Picanto
Тест-драйвов
9
Двигателей
2
Комлектаций
8
Поколение
II рестайлиг
Цены
от 539 900
до 819 900
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