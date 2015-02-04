Новое поколение KIA Picanto - Как у взрослых

При смене поколений «малыша» Picanto инженеры KIA расширили его жизненное пространство – размер колесной базы увеличился на 15 мм (до 2400 мм)

При этом передний свес стал чуть короче, а высота уменьшилась на 5 мм. Объем багажника увеличен на солидные 55 л. Фронтальная часть субкомпакта стала выглядеть агрессивнее за счет росчерков светодиодов в блок-фарах и крупного воздухозаборника в бампере. Интерьер исполнен в одном стиле со «старшей» моделью Rio. Главное новшество – мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем в верхней части передней панели. Данные о моторной линейке пока не озвучены, но, вероятнее всего, новинка дебютирует с 1-литровым 76-сильным и 1,2-литровым 87-сильным бензиновыми «атмосферниками». Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».