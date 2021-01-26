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26 янв 2021

В Россию приехал обновленный Kia Picanto

В Россию приехал обновленный Kia Picanto
Автор фото: фирма-производитель

Популярный корейский миникар обновился и готов покорять наш отечественный рынок. Что он нам предложит? Ответ - пять комплектаций и старые знакомые агрегаты

С них, собственно, и начнем. Моторчиков у нас два – литровый атмосферник, мощностью в 67 лошадиных сил и его собрат покрупнее - мотор 1.2 на 84 лошадиных силы.  Трансмиссии – механика (5-ступка) и автомат (4-ступенчатый). Последний будет доступен только со старшим двигателем.

Перейдем же к комплектациям.  Самая базовая – Classic. В ней нет практически ничего, за исключением аудиоподготовки и кондиционера, который появится с комплектации со старшим мотором. Следующая комплектация – Comfort. Здесь кондиционер уже является стандартным оснащением. Из приятного – мультимедийная система, электрические стеклоподъемники, а также подогревы руля, кресел и стекол, которые добавляются пакетом «Теплые опции».

На вершине – комплектация Luxe. Начиная с данного уровня оснащения, автомобиль оборудован проекционными основными фарами, противотуманными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями. В комплектации Luxe  в список оснащения входят мультифункциональное рулевое колесо, режим Auto для стеклоподъемника водительской двери и стильная LED-подсветка увеличенного макияжного зеркала водителя. Машина оснащается также боковыми подушками и шторками безопасности. Расширяются мультимедийные возможности: устанавливается мультимедиа с дисплеем 8", USB-входом, поддержкой Android Auto и Apple Car Play, 6 динамиками. Предусмотрен модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона и камера заднего вида с динамической разметкой.

Есть еще и ультимативная комплектация Style. Её отличия: 15-дюймовые колесные диски,  автоматический климат-контроль и несколько стилистических решений. Выше нее находится лишь версия GT-Line, которая упакована по полной программе. Ко всему вышеперечисленному здесь стоит добавить круиз-контроль с ограничителем скорости, систему бесключевого доступа Smart Key , систему контроля слепых зон (BCW) и систему предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW).

При написании новости использовалась информация:
Kia

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