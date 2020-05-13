Автомобильный портал Motorpage
13 май 2020

Kia Picanto обновился

Kia Picanto обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компактный хэтчбек Kia Picanto, который в Южной Корее продается под именем Morning, пережил плановое обновление. Субкомпакту подкорректировали внешность, пересмотрели список доступного оборудования и урезали гамму двигателей

Обновленный Kia Picanto/Morning от дорестайлинговой модели отличается формой переднего бампера, решеткой радиатора и фарами. В более дорогих версиях они линзованные, с четырьмя светодиодными модулями ходовых огней на блок. Сзади изменились фонари, которым добавили «трехмерности», и нижняя секция бампера, где появились хромированные фальш-накладки, имитирующие выхлопные патрубки. В палитре цветов кузова появился новый оттенок  — желтый Honeybee.

До обновления моторная гамма Picanto на домашнем рынке состояла из бензинового (76 сил) и газового (74 силы) Kappa 1.0. Сейчас в линейке присутствует только 76-сильный G1.0 MPI из нового семейства Smartstream. Пару ему составляет четырехдиапазонный автомат. В России Kia Picanto доступен с моторами 1.0 MPI (67 сил) и 1.2 MPI (84 силы), совмещенными с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным автоматом. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Picanto

Kia обновит модель Picanto

29 ноября 2019
Kia Picanto 2017

Kia Picanto станет электрокаром

23 сентября 2019
Kia Picanto X-Line

Kia привезла в Россию Picanto X-Line

22 февраля 2018
Kia Picanto X-Line

Kia привезет в Россию Picanto X-Line

15 февраля 2018
Kia Picanto

Kia Picanto притворился кроссовером

05 сентября 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

Kia Picanto будет предлагаться в России в пяти комплектациях

23 мая 2017

 Новости KIA Picanto

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"

Написано новостей:

2 5 7 9 9