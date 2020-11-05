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5 ноя 2020

Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей

Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia сертифицировала в России обновлённый хэтчбек Picanto. В открытой базе Росстандарта опубликовали сведения о гамме двигателей и трансмиссий, а также информацию о будущих комплектациях малолитражки. Kia Picanto для нашей страны продолжат собирать в Калининграде на заводе «Автотор»

Из сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) следует, что после рестайлинга Kia Picanto сохранит старые силовые агрегаты. Малолитражку продолжат продавать с атмосферными моторами 1,0 литра (67 сил, 95 Нм) и 1,25 литра (84 силы, 122 Нм). Трёхцилиндровый двигатель будет сочетаться с 5-скоростной «механикой», более мощная «четвёрка» — и с «механикой», и с 4-диапазонным «автоматом».

Фотографий интерьера обновлённого Picanto для России нет, но можно ожидать, что малолитражка получит новую мультимедиасистему с 8-дюймовым тачскрином и модернизированную приборную панель с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Сокращения линейки комплектаций не предвидится: у нас Picanto будет продаваться и в обычной версии, и с «вседорожным» пакетом X-Line, и со «спортивным» декором GT Line.

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