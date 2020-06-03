Kia Picanto обновился и получил роботизированную коробку

Компания Kia представила компактный хэтчбек Picanto для европейского рынка, который получил измененную внешность и модернизированные моторы

От предшественника рестайлинговый Kia Picanto можно отличить благодаря измененной радиаторной решетке «Улыбка тигра» с текстурной облицовкой, а также другим головным фарам и светодиодным дневным ходовым огням с четырьмя элементами. Кроме того, для автомобиля стали доступны 14- и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна. Что касается интерьера, то для него предложат модернизированный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем и навигацией, а также 4,2-дюймовый экран на приборной панели между аналоговым спидометром и тахометром.

В линейку моторов Kia Picanto для Европы вошло два новых бензиновых двигателя семейства Smartstream: 1,0-литровый атмосферник мощностью 67 л. с. и турбомотор такого же объема, выдающий 100 лошадиных сил. Двигатели работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой либо с «роботом» аналогичного диапазона.