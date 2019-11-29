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29 ноя 2019

Kia обновит модель Picanto

Kia обновит модель Picanto

В Корее сфотографировали рестайлинговый компакт Kia Morning. На других рынках, включая и Россию, модель известна под именем Picanto. Официальная премьера, вероятно, пройдет в следующем году

Первое фото посвежевшего компакта появилось на корейском сайте Autospy. Машина на снимке упакована в плотный камуфляж, но, судя по противотуманкам, дискам и лишенным маскировки порогам с красными полосками, папарацци удалось поймать Picanto в «оспортивленной» версии GT Line. Кардинальных перемен в дизайне такой модификации, видимо, не будет: у хэтча подправят радиаторную решетку да бамперы, возможно, еще освежат задние фонари. Стандартная «пятидверка», скорее всего, получит те же изменения. В салоне же могут появиться новые материалы отделки.

На данный момент неизвестно, будут ли обновки по части техники. Нынешний хэтчбек Kia Morning в Корее предлагается с бензиновым литровым «атмосферником» семейства Kappa мощностью 76 лошадиных сил. Двигатель сочетаются с четырехступенчатым "автоматом" и пятиступенчатой «механикой».

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