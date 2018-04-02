Рестайлинг KIA Sportage - В ногу со временем

Обновленному кроссоверу KIA Sportage к лицу новые бамперы, диодные «противотуманки» и решетка радиатора с более крупными ячейками

Выигрышно выглядят пересмотренная начинка передней и задней оптики и новые легкосплавные колеса размерностью от 16 до 19 дюймов. В салоне прописались обновленное рулевое колесо с подрезанным нижним сектором и 8-дюймовый экран мультимедиа, вписанный в центральную консоль. В оформлении упор сделан на повышение качества материалов отделки. Моторная линейка пополнится новым турбодизелем U3 CRDI объемом 1,6 л. (115 и 136 л.с.), который придет на смену 1,7-литровому агрегату CRDi. Анонсирована также технология «мягкого гибрида»: 2-литровому дизелю будет ассистировать 48-вольтовый стартер-генератор, добавляющий при разгоне 14 л.с. и передающий энергию в компактный литий-ионный аккумулятор. Альтернатива базовому переднему приводу – полноприводная трансмиссия. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый преселективный «робот».