Автомобильный портал Motorpage
20 сен 2023

Kia Sportage доступен для покупки в России

Kia Sportage доступен для покупки в России

Один из российских дилеров выставил на продажу новые кроссоверы Kia Sportage Ace, которые были ввезены по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценивается от 3 650 000 рублей

Kia Sportage Ace - это китайская вариация знакомого нам автомобиля, но отличающаяся дизайном от глобальной версии. Уточним, что прямой двойник корейского Sportage в Поднебесной продается под именем KX5. Sportage в Китае производится с 2018 года, а с дебютом рестайлинга в 2021 обзавелся приставкой Ace. Автомобиль почил дизайн в стиле актуальных моделей компании, который выражается в узких полосках светодиодных фар и решетки радиатора с вертикальными хромированными элементами. Внутри устанавливается 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Диагональ цифровой «приборки» - 7 дюймов. Оснащение также включает центральный замок, климат-контроль, иммобилайзер, круиз-контроль, а также системы ABS и ESP. Габариты автомобиля составляют: 4530/1850/1700 мм., а колесная база - 2640 мм.

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 161 л.с. и 193 Нм. Максимальная скорость - 186 км/ч. Средний расход топлива на 100 км/ч - 6,9 л. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Sportage 30th Edition

Kia Sportage получил “юбилейную” модификацию

21 июля 2023
Kia Sportage (2022)

В России стартовало производство нового Kia Sportage

21 февраля 2022
Kia Sportage (2022)

Новый Kia Sportage для России: подробности

28 декабря 2021
Kia Sportage (2022)

Kia Sportage превратился в Гибрид

23 июля 2021
Kia Sportage (2022)

Представлен новый Kia Sportage

06 июля 2021
Kia Sportage (2022)

Раскрыты характеристики нового Kia Sportage

25 июня 2021

 Новости KIA Sportage

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька... Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 8 0