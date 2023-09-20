Kia Sportage доступен для покупки в России

Один из российских дилеров выставил на продажу новые кроссоверы Kia Sportage Ace, которые были ввезены по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценивается от 3 650 000 рублей

Kia Sportage Ace - это китайская вариация знакомого нам автомобиля, но отличающаяся дизайном от глобальной версии. Уточним, что прямой двойник корейского Sportage в Поднебесной продается под именем KX5. Sportage в Китае производится с 2018 года, а с дебютом рестайлинга в 2021 обзавелся приставкой Ace. Автомобиль почил дизайн в стиле актуальных моделей компании, который выражается в узких полосках светодиодных фар и решетки радиатора с вертикальными хромированными элементами. Внутри устанавливается 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Диагональ цифровой «приборки» - 7 дюймов. Оснащение также включает центральный замок, климат-контроль, иммобилайзер, круиз-контроль, а также системы ABS и ESP. Габариты автомобиля составляют: 4530/1850/1700 мм., а колесная база - 2640 мм.

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 161 л.с. и 193 Нм. Максимальная скорость - 186 км/ч. Средний расход топлива на 100 км/ч - 6,9 л. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.