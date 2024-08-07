Обновленный Kia Sportage запечатлели на фото

В интернете были опубликованы фотографии обновленного Sportage. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что модель получит доработки в дизайне. Предположительно, презентация новинки должна состояться до конца года

Первое, что бросается в глаза - это большая прямоугольная решетка радиатора и вертикальная светодиодная оптика. Также модель получила другой передний бампер. Задняя часть при этом практически не изменилась, кроме графики фонарей.

Моторная гамма останется прежней, но вероятно, будет немного урезана. В актуальном поколении Sportage предложен с бензиновыми моторами объемом 1,5 л., 1,6 л., 2,0 л. и 2,5 л. Также есть дизельный агрегат на 2,0 л. и два гибрида на основе 1,6-литрового турбомотора.