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7 авг 2024

Обновленный Kia Sportage запечатлели на фото

Обновленный Kia Sportage запечатлели на фото

В интернете были опубликованы фотографии обновленного Sportage. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что модель получит доработки в дизайне. Предположительно, презентация новинки должна состояться до конца года

Первое, что бросается в глаза - это большая прямоугольная решетка радиатора и вертикальная светодиодная оптика. Также модель получила другой передний бампер. Задняя часть при этом практически не изменилась, кроме графики фонарей.

Моторная гамма останется прежней, но вероятно, будет немного урезана. В актуальном поколении Sportage предложен с бензиновыми моторами объемом 1,5 л., 1,6 л., 2,0 л. и 2,5 л. Также есть дизельный агрегат на 2,0 л. и два гибрида на основе 1,6-литрового турбомотора.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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