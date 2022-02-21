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21 фев 2022

В России стартовало производство нового Kia Sportage

В России стартовало производство нового Kia Sportage
Автор фото: фирма-производитель

Мировая презентация нового Kia Sportage  состоялась в июне прошлого года. Отечественные продажи кроссовера стартуют уже в ближайшие дни

Надо сказать, что существует две версии «Спортажа». Первая -  европейская, длиной в 4515 миллиметров (колесная база - 2680 миллиметров). Вторая – глобальная. Она крупнее -  длина уже 4660 миллиметров (колесная база – 2755 миллиметров).  Собственно, к нам приехала именно глобальная версия. Давайте сразу разберемся с гаммой силовых установок. Итак, на российском рынке автомобиль будет доступен с двумя моторами.  Оба атмосферные, объемом в 2 и 2.5 литра. Мощность первого агрегата – 150 лошадиных сил, второго – 190 лошадиных сил.  Что касается коробок передач, в первом случае у покупателя есть выбор между 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, во втором – 8-ступенчатый автомат.

Несколько слов об оснащении -  производитель раскрыл лишь данные о комплектации Comfort.  Сюда входят: светодиодные фары, видеокамера заднего вида, задние парковочные датчики, легкосплавные диски с шинами R17, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/Android Auto.  Присутствует и фирменный пакет «Теплые опции» с  подогревом форсунок стеклоомывателя, передних и задних кресел, руля и дополнительного электрического отопителя  салона.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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