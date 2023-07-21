Kia Sportage получил “юбилейную” модификацию

Корейская компания Kia представила особую версию кроссовера Kia Sportage, приуроченную к 30-летнему юбилею автомобиля

Kia Sportage 30th Edition получил улучшенную шумоизоляцию, боковые подушки безопасности для задних пассажиров, обивку салона из темно-зеленой экокожи, а также черное оформление багажных рейлингов, наружных зеркал, решетки радиатора и колесных дисков.

Моторная гамма осталась прежней. В зависимости от комплектации и модификации покупателям предложен широкий выбор из бензиновых моторов объемами 1,6 л. (150 л.с.-180 л.с.), 2,0 л. (150 л.с.), и 2,5 л (190 л.с.), дизельных объемами 1,6 л. (116 л.с.-136 л.с.) и 2,0 л. (186 л.с.), а также гибридных агрегатов с бензиновым мотором 1,6 л. и суммарной мощностью 180 л.с. - 230 л.с.