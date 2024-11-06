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6 ноя 2024

Kia Sportage получил обновление

Kia Sportage получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia представила рестайлинговый кроссовер Sportage. Автомобиль получил ряд доработок во внешности, интерьере и технике

Дизайнеры полностью сохранили прежние пропорции кузова, но значительно переделали переднюю часть, сделав ее похожей на актуальный Carnival. Передняя оптика состоит из Г-образных светодиодных элементов, прямоугольная решетка радиатора стала шире, а бампера более выразительными. Внутри установили новый кластер мультимедийной системы и приборной панели с 12,3-дюймовыми экранами. Также изменился руль и центральный тоннель. Производитель обещает улучшенную шумоизоляцию и более комфортное управление автомобилем.

Главное нововведение в технике - это связка 180-сильного 1,6-литрового турбомотора и автоматической коробки передач. Ранее данный агрегат работал только с 7-ступенчатым “роботом”. Кроме этого, автомобиль предложен с 2,0-литровым двигателем на 147 л.с. в паре с “механикой”, а также в виде гибрида с 1,6-литровым ДВС и электромотором на 64 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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