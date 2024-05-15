Электрическому Kia EV6 изменили дизайн и улучшили мультимедийную систему

В Южной Корее показали рестайлинговый электрический кросс-хэтчбек Kia EV6 с новым дизайном и продвинутой аудиосистемой Connected Car Navigation Cockpit

Главным обновлением во внешности стала иная светодиодная оптика, оформленная в виде угловатых полос под названием Starmap Signature Lighting. Также были доработаны бампера, колесные диски и расширена цветовая гамма. К слову, у GT-Line будут собственные оттенки кузова (серый и матово-синий), эксклюзивные 20-дюймовые диски и иные накладки на пороги. Внутри установлен единый экран мультимедийной системы и цифровой “приборки” Connected Car Navigation Cockpit. Система получила расширенный функционал от подключения к интернет сети. Улучшилась навигация, а также были добавлены музыкальные и видео стриминги. К автомобилю также можно подключить смартфон через Apple Carplay и Android Auto. Из других фишек: электронный ключ и бесконтактная оплата парковки и дорог.

Стандартная переднеприводная версия EV6 оснащается электромотором мощностью 229 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В полноприводной модификации два электродвигателя суммарной мощностью 325 л.с. и 605 Нм. Емкость аккумулятора повысили до 84 кВт*ч. Заявленный запас хода - 494 км.