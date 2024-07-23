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23 июл 2024

Kia готовит обновленную спортивную версию EV6 GT

Kia готовит обновленную спортивную версию EV6 GT
Автор фото: фирма-производитель

При обновлении электрического кроссовера EV6 в этом году не показали спортивную модификацию GT, но как стало известно, такая версия будет, и она получит новый электромотор и коробку с имитацией переключения передач

Последнюю позаимствуют у Hyundai Ioniq 5 N, а мощность новой силовой установки достигнет 600 л.с. Для сравнения, у актуального EV6 GT два электродвигателя имеют суммарную мощность в 585 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Время разгона до “сотни” - 3,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 260 км/ч. Вероятно, такие же результаты мы ожидаем от обновленной “шестерки”.

Также предположим, что GT получит новую батарею емкостью 84 кВт*ч с запасом хода до 500 км. А помимо коробки с имитацией переключения передач модели могут достаться “лепестки” на рулевом колесе и звуковое сопровождение “рева” мотора.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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