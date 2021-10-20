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20 окт 2021

Продажи нового KIA EV6 начнутся уже в следующем году

Продажи нового KIA EV6 начнутся уже в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

В 2022 году Kia планирует предложить клиентам в России электрокроссовер Kia EV6. Изначально автомобиль будет продаваться лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2023 году электрокар появится и в регионах

Kia EV6 – первый в истории бренда электромобиль, который построен на платформе E-GMP, разработанной специально для создания машин с электрическими силовыми установками. Что касается силовой установки, то она может быть как одномоторной, так и двухмоторной.

Электромобили Kia EV6 со стандартной батареей емкостью  (58 кВт•ч) в версии с приводом на заднюю ось оснащаются электродвигателем мощностью 125 кВт (170 л. с.). У полноприводных версий суммарная мощность силовой установки составляет 173 кВт (235 л. с.). Для электромобилей с увеличенной батареей (77,4 кВт•ч)  мощность силовой установки будет увеличена. Характеристики следующие  -168 кВт (228 л. с.) в моноприводном варианте и 239 кВт (325 л. с.) в полноприводном исполнении.

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