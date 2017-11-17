Если говорить не о рынке в целом, а только о компании, которую вы представляете, наметился ли у вас рост продаж? Насколько он заметен и устойчив? С какими результатами вы планируете завершить этот год?

С начала года мы реализовали более 152 000 автомобилей, а рост продаж KIA по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 25%. При этом все десять месяцев 2017 года мы наблюдали положительную динамику продаж по сравнению с показателями 2016-го. А сентябрь стал не только самым успешным месяцем для нас в этом году, но и рекордным с 2015 года.

Наша цель на 2017 год – рост доли рынка по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев текущего года этот показатель равняется 11,9%, а по итогам 2016-го доля рынка KIA составила 10,6%.