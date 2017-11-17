Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
Первичный прогноз на 2017 год был сдержанно позитивным, с ростом рынка на 5–7%. Но мы его скорректировали и теперь ожидаем роста в 12% до 1,6 млн автомобилей по итогам года.
Это связано, во-первых, с позитивными макроэкономическими показателями (цены на нефть, курс валют, инфляция, ВВП); во-вторых, с динамикой рынка, который ощутимо вырос по сравнению с периодом январь-октябрь 2016 года; в-третьих, c государственной поддержкой автомобильной индустрии, предоставленной до конца года. И, наконец, с отложенным спросом.
Консолидированный прогноз АЕБ, членами которой мы являемся, был изменен в октябре и теперь составляет +10,8%. Мы полностью согласны с этой цифрой, но, тем не менее, смотрим на рынок чуть более оптимистично и ожидаем роста до 12%.
С начала года мы реализовали более 152 000 автомобилей, а рост продаж KIA по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 25%. При этом все десять месяцев 2017 года мы наблюдали положительную динамику продаж по сравнению с показателями 2016-го. А сентябрь стал не только самым успешным месяцем для нас в этом году, но и рекордным с 2015 года.
Наша цель на 2017 год – рост доли рынка по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев текущего года этот показатель равняется 11,9%, а по итогам 2016-го доля рынка KIA составила 10,6%.
Государственные программы на фоне позитивных макроэкономических показателей без сомнения оживили потребительский спрос. А грамотная стратегии KIA на российском рынке позволила эффективно использовать эти благоприятствующие факторы.
Реализация отложенного спроса на автомобили, накопившегося за время кризиса, во многом зависит от ситуации в российской экономике. По оценкам KIA Motors Rus, отложенный спрос составляет около 3 млн автомобилей. Но для его реализации необходимо, чтобы рост доходов населения сравнялся с ростом цен, который произошел в 2014-2016 гг из-за девальвации рубля.
Мы сохраняем оптимизм, но рассматриваем различные сценарии. При сохранении господдержки и положительном макроэкономическом прогнозе в 2018 году можно ожидать схожие темпы роста рынка - 10-12%.
Обратите внимание на то, как изменились автомобильные новости! Читать далее
«По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза!» Читать далее
«Самое ценное свойство российского автомобильного рынка заключается в том, что у него есть хорошие перспективы. А это значит, что объемы продаж в любом случае будут расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро...» Читать далее
«Я могу с уверенностью говорить о том, что рост рынка продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам в начале года четырех-пяти процентов. По моим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.» Читать далее