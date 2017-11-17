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Запахло весной

Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.

Александр Мойнов
KIA
17 ноября 2017

Александр Мойнов

управляющий директор KIA Motors Rus

«По нашим оценкам, отложенный спрос составляет около 3 млн автомобилей. Но для его реализации необходимо, чтобы рост доходов населения сравнялся с ростом цен, который произошел в 2014-2016 гг из-за девальвации рубля.»

Как, по прошествии трех кварталов 2017 года, вы расцениваете нынешнее состояние российского автомобильного рынка?

Первичный прогноз на 2017 год был сдержанно позитивным, с ростом рынка на 5–7%. Но мы его скорректировали и теперь ожидаем роста в 12% до 1,6 млн автомобилей по итогам года.
Это связано, во-первых, с позитивными макроэкономическими показателями (цены на нефть, курс валют, инфляция, ВВП); во-вторых, с динамикой рынка, который ощутимо вырос по сравнению с периодом январь-октябрь 2016 года; в-третьих, c государственной поддержкой автомобильной индустрии, предоставленной до конца года. И, наконец, с отложенным спросом.

Насколько, на ваш взгляд, оправдываются прогнозы, озвученные экспертами АЕБ? 

Консолидированный прогноз АЕБ, членами которой мы являемся, был изменен в октябре и теперь составляет +10,8%. Мы полностью согласны с этой цифрой, но, тем не менее, смотрим на рынок чуть более оптимистично и ожидаем роста до 12%.

Если говорить не о рынке в целом, а только о компании, которую вы представляете, наметился ли у вас рост продаж? Насколько он заметен и устойчив? С какими результатами вы планируете завершить этот год?

С начала года мы реализовали более 152 000 автомобилей, а рост продаж KIA по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 25%. При этом все десять месяцев 2017 года мы наблюдали положительную динамику продаж по сравнению с показателями 2016-го. А сентябрь стал не только самым успешным месяцем для нас в этом году, но и рекордным с 2015 года.
Наша цель на 2017 год – рост доли рынка по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев текущего года этот показатель равняется 11,9%, а по итогам 2016-го доля рынка KIA составила 10,6%.

Что, на ваш взгляд, в наибольшей мере повлияло на это? Какие благоприятствующие факторы вы можете отметить?

Государственные программы на фоне позитивных макроэкономических показателей без сомнения оживили потребительский спрос. А грамотная стратегии KIA на российском рынке позволила эффективно использовать эти благоприятствующие факторы.

А что мешает скорейшему росту? Есть какие-то негативные факторы?

Реализация отложенного спроса на автомобили, накопившегося за время кризиса, во многом зависит от ситуации в российской экономике. По оценкам KIA Motors Rus, отложенный спрос составляет около 3 млн автомобилей. Но для его реализации необходимо, чтобы рост доходов населения сравнялся с ростом цен, который произошел в 2014-2016 гг из-за девальвации рубля. 

Как вы ожидаете, каким станет следующий год? Наметившиеся тенденции продолжатся?

Мы сохраняем оптимизм, но рассматриваем различные сценарии. При сохранении господдержки и положительном макроэкономическом прогнозе в 2018 году можно ожидать схожие темпы роста рынка - 10-12%.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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