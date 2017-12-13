Если говорить не о рынке в целом, а только о компании, которую вы представляете, с какими результатами вы планируете завершить этот год?

Мы предполагаем, что по итогам года спад продаж автомобилей Porsche в России не превысит 8%. Естественно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тому, к сожалению, есть причины. Во-первых, наши клиенты болезненно реагируют на рост цен, который не прекращается последние два-три года — в премиальном сегменте они выросли особенно сильно. А во-вторых, не надо забывать, что нашим покупателям нередко приходится конвертировать свои средства из иностранной валюты в рубли, чтобы оплатить автомобиль. Поэтому, возможные проблемы, связанные с валютным законодательством и обменным курсом, в ряде случаев становятся решающим фактором при принятии решения об отказе от покупки. Ну и наконец, собственный бизнес едва ли не большинства наших потенциальных покупателей тоже пострадал от кризиса. Исходя из этого, взвесив все «за» и «против», они приходят к выводу, что сейчас не лучшая ситуация для приобретения нового роскошного автомобиля.

Если говорить только про Porsche, то я уже упомянул, что в среднем наш спад продаж в этом году составит около 8%. Но если взглянуть на картину шире, то окажется, что все не так уж и плохо. До начала кризиса мы продавали в России примерно по 3700 автомобилей в год. Затем, в 2014-м, их количество выросло до 4800 единиц, а в 2015-м уже до 5200. В прошлом, 2016-м году нам удалось реализовать 4900 машин, и, если мой прогноз подтвердится, в этом году мы продадим на российском рынке около 4500 автомобилей Porsche. Да, это немного меньше, чем год назад, но существенно больше, чем в «докризисный» 2013 год. Таким образом, я со всей ответственностью могу заявлять, что за время кризиса нам удалось не только стабилизировать продажи, но и увеличить их объемы. Мы улучшили свое положение. А произошло это благодаря сильному бренду, качественным продуктам, активно работающим дилерам и тому факту, что даже в кризис автомобили Porsche остаются желанными для покупателей.