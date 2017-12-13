Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
В первую очередь я хотел бы отметить, что объемы продаж автомобилей массового сегмента в России заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Это произошло после четырех лет непрерывного спада, и я очень рад этому. Начавшийся процесс можно считать очень хорошим знаком для всей автоиндустрии в целом. Но, не смотря на это, премиальный сегмент, в котором мы работаем, в 2017-м году «просел» в среднем на 12-14%. Это значит, что рынок премиальных товаров, а эти цифры относятся практически ко всем продуктам класса премиум, несколько иначе реагирует на кризисные явления.
Мы предполагаем, что по итогам года спад продаж автомобилей Porsche в России не превысит 8%. Естественно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тому, к сожалению, есть причины. Во-первых, наши клиенты болезненно реагируют на рост цен, который не прекращается последние два-три года — в премиальном сегменте они выросли особенно сильно. А во-вторых, не надо забывать, что нашим покупателям нередко приходится конвертировать свои средства из иностранной валюты в рубли, чтобы оплатить автомобиль. Поэтому, возможные проблемы, связанные с валютным законодательством и обменным курсом, в ряде случаев становятся решающим фактором при принятии решения об отказе от покупки. Ну и наконец, собственный бизнес едва ли не большинства наших потенциальных покупателей тоже пострадал от кризиса. Исходя из этого, взвесив все «за» и «против», они приходят к выводу, что сейчас не лучшая ситуация для приобретения нового роскошного автомобиля.
Если говорить только про Porsche, то я уже упомянул, что в среднем наш спад продаж в этом году составит около 8%. Но если взглянуть на картину шире, то окажется, что все не так уж и плохо. До начала кризиса мы продавали в России примерно по 3700 автомобилей в год. Затем, в 2014-м, их количество выросло до 4800 единиц, а в 2015-м уже до 5200. В прошлом, 2016-м году нам удалось реализовать 4900 машин, и, если мой прогноз подтвердится, в этом году мы продадим на российском рынке около 4500 автомобилей Porsche. Да, это немного меньше, чем год назад, но существенно больше, чем в «докризисный» 2013 год. Таким образом, я со всей ответственностью могу заявлять, что за время кризиса нам удалось не только стабилизировать продажи, но и увеличить их объемы. Мы улучшили свое положение. А произошло это благодаря сильному бренду, качественным продуктам, активно работающим дилерам и тому факту, что даже в кризис автомобили Porsche остаются желанными для покупателей.
Непросто. В настоящий момент мы видим, что ряд дилеров страдает из-за того, что они вынуждены давать покупателям слишком большие скидки. Тем не менее, работа идет. За этот год мы обновили дилерские центры в Новосибирске и Красноярске. Осенью открылись новые дилеры Porsche в Уфе и в Воронеже. Это отличные автоцентры с отличным персоналом. В следующем году еще один центр планируется к открытию в Самаре. Но наша главная цель заключается вовсе не в бездумном наращивании количества дилеров, а в повышении качества их работы. С 2009 по 2016 год количество наших дилерских центров осталось практически неизменным, сейчас в России их по-прежнему 21. Для дилеров у нас действуют жесткие критерии отбора, которые предусматривают продажу около 60 автомобилей в год. Но благодаря отличному продукту, хорошему маркетингу и налаженным контактам с клиентами наши дилеры развиваются вместе с нами. И даже увеличивают свои инвестиции. А главная задача представительства Porsche в России сейчас заключается в том, чтобы помочь им преодолеть кризис, а не в том, чтобы искать новые рынки. С теми дилерами, которые у нас сейчас есть, мы обеспечиваем 91-процентное покрытие премиального рынка. Так что, дела у нас действительно идут хорошо.
Не стану говорить про весь рынок в целом, а отмечу только те проблемы, которые касаются непосредственно компанию Porsche. Вы же наверняка знаете, что нашим главным продуктом на российском рынке по-прежнему остается Porsche Cayenne второго поколения. А он в настоящее время находится в самом конце своего жизненного цикла. Сегодня мы уже представили покупателям третье поколение нашего бестселлера. Но в России этот автомобиль появится не раньше мая будущего года, а это значит, что какое-то время на рынке не будет нашей самой продаваемой модели. Без нее нам придется непросто. Но мы справимся, я не сомневаюсь. Справимся также, как и раньше справлялись со всей гаммой кризисных явлений.
Главный положительный момент состоит в том, что среднее количество автомобилей на душу населения в России составляет всего лишь 50% от европейского уровня. Это говорит о том, что потенциальная емкость российского рынка огромна и спрос на новые машины еще долго будет оставаться стабильно высоким. Исходя из этого, я считаю, что полное восстановление российского автомобильного рынка до докризисного уровня произойдет в промежутке между 2023 и 2025 годами.
Хотя, может быть, и раньше. Российский рынок может изменяться очень быстро: когда я приехал в Россию в 2008 году, спорткары продавались с трудом, и небольшая группа интересующихся автогонками энтузиастов самостоятельно привозила себя автомобили из Европы. А сегодня у нас существует целое движение любителе спорткаров – Porsche Driving Center, созданный на базе гоночной трассы Moscow Raceway. Десять лет назад я даже не мог предполагать, что столько людей в России будут покупать модели Porsche 911 и 911 GT и участвовать на них в гонках. Количество заказов на GT3 и GT2 RS уже превышает наши возможности. Поэтому подытоживая я хочу сказать, что хотя ситуация в бизнесе обычно и не меняется за одно мгновение, но делать прогнозы на будущее, опираясь исключительно на нынешнее положении дел на рынке, ни в коем случае не стоит.
Обратите внимание на то, как изменились автомобильные новости! Читать далее
«По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза!» Читать далее
«Самое ценное свойство российского автомобильного рынка заключается в том, что у него есть хорошие перспективы. А это значит, что объемы продаж в любом случае будут расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро...» Читать далее
«Я могу с уверенностью говорить о том, что рост рынка продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам в начале года четырех-пяти процентов. По моим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.» Читать далее