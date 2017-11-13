Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
Мне трудно говорить в масштабах всего рынка. Пусть лучше это делают эксперты АЕБ – это их бизнес. Мой бизнес – продавать автомобили. Но, судя по всему, в начале года была озвучена правильная цифра. Рынок, действительно, растет. Пока я не знаю, насколько уверенно идет этот процесс. Но, повторюсь, который месяц подряд рост заметен и ощутим! И это не может не вселять во всех игроков отечественного рынка определенных надежд.
Безусловно! Дела у нас налаживаются. Сейчас мы привезли в Россию сразу две новые модели. Точнее, одну совершенно новую, а вторую обновленную. В какой-то момент у бренда Haval был определенный спад продаж, и это хорошо видно по цифрам АЕБ. Но, могу вас заверить, что это было связано вовсе не с состоянием рынка, а скорее с нашими собственными внутренними проблемами. Которые, кстати говоря, сегодня мы уже решили. Временные трудности были связаны с тем, что мы готовились к запуску новых моделей, про которые я уже упомянул. Это Haval H6 Coupe и Haval H9. Но теперь они уже в России, и мы надеемся, что в ноябре-декабре наши объемы продаж существенно возрастут. Также мы занимались расширением нашей дилерской сети. Сегодня количество наших дилерских предприятий в России достигло двенадцати. Неплохой прирост. Таким образом, теперь у нас есть дилеры и есть машины, которые они будут продавать. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.
Отвечу коротко: мы развиваемся в том русле и в том темпе, который нам предписывает наша штаб-квартира. Головной офис нынешнее положение вещей вполне устраивает.
Мне кажется, что в первую очередь работает эффект так называемого отложенного спроса. В период нестабильности люди откладывали приобретение нового автомобиля «до лучших времен». Но бесконечно так продолжаться не может. О какой-либо стабилизации российской экономики в целом я судить не берусь. Не мой вопрос. И не вопрос наших потенциальных покупателей. Пусть этим занимается правительство. Им виднее. А я вижу, что интерес к новым автомобиля в нашей стране есть. В общем-то, он у нас был всегда и сейчас никуда не делся. Россияне любят хорошие автомобили и старается на них не экономить. Как только появляется реальная возможность приобрести новый автомобиль, люди идут и покупают. Так было всегда, и у меня нет никаких оснований полагать, что дальше что-то изменится.
Возможно. Я не исключаю и такой вариант развития событий. Все зависит, в том числе, и от устойчивости рубля. Как говорил недавно наш Президент, устойчивость зафиксировалась. И сегодня это благотворно влияет на объемы продаж. Если доллар снова начнет расти, а рубль, соответственно, падать, и курс зайдет за отметку 60, то продажи неизбежно снизятся. Чудес не бывает. Автопроизводителям и так уже пришлось пересмотреть свои цены и пожертвовать частью своей прибыли. Я знаю, что так сделали многие, если не большинство. Это правильный ход. И он, в свою очередь, тоже подстегнул рынок!
Мы ее выстраиваем очень вдумчиво и аккуратно. Не в наших правилах при малейшем изменении курса доллара сразу же корректировать цены в сторону повышения. Порой мы даже несем из-за этого какие-то убытки. Я не сторонник частого пересмотра цен. Сейчас они у нас зафиксированы. Мы как объявили их в прошлом году, так и держим на том же уровне. Обратите внимание, уже больше года!
Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж. На рост интереса россиян к нашим моделям. Вот, например, сегодня мы представляем две модели. Одна из них – совершенно новый кроссовер Haval H6 Coupe. В отличии от уже знакомой россиянам модели H6, на новинке стоит двухлитровый 190-сильный двигатель. Я уже поездил на такой машине. У нее просто прекрасная динамика и, согласитесь, великолепный дизайн. Я думаю, что российским покупателям она понравится. Мы возлагаем на это большие надежды.
Также, буквально на днях, мы начали продажи обновленного Haval H9. Это не просто очередная премьера в нашем модельном ряду, берите выше – это некий месседж для наших клиентов. Два года назад мы предоставили им возможность ощутить все прелести нашего флагманского внедорожника H9. Сейчас, по прошествии двух лет, мы его существенно модернизировали. Судите сами: обновленный дизайн экстерьера и интерьера, другой двигатель, увеличенное количество опций... Все это говорит о том, что наша компания самым активным образом работает над улучшением своих моделей. Мы надеемся, что наши клиенты заметят и оценят это. И, кстати, все эти улучшения практически никак не сказались на цене машины!
Недавно я общался с нашим дилером, который работает в Омске. Он рассказал мне о своем клиенте, который два года назад приобрел внедорожник Haval H9, и до сих пор у него его обслуживает. Оказалось, что владельцу этого автомобиля по делам своего бизнеса часто приходится ездить из Омска в Москву, и на данный момент общий пробег автомобиля превысил отметку 190 000 км. Согласитесь, немало! Так вот, за все это время, машина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Помимо штатного техобслуживания, замены масла и прочих расходников, никаких внеплановых ремонтов у него не было! А, если помните, когда мы только выводили эту модель на рынок, многие выражали сомнения в том, как поведет себя «маленький» двухлитровый турбированный двигатель в наших условиях. Говорили, что его ресурс оставляет желать лучшего... Что больше 100 000 км. он не пройдет... Как видите, прошел! Его надежность доказана на практике и теперь наша задача состоит в том, чтобы донести это до всех наших клиентов.
Прогнозы – дело неблагодарное. Поэтому я лучше от них воздержусь, и просто расскажу вам про наши планы. По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза! А если говорить про более дальнюю перспективу, то на 2019 год перед нами стоит задача реализовать около 21 000 автомобилей, а на 2020-й – порядка 33 000. Это амбициозные планы, но я думаю, что мы их выполним. Обязаны выполнить.
Если же говорить про российский рынок в целом, то я абсолютно уверен, что он будет расти. Как быстро? Я не знаю. Но самые тяжелые времена мы уже прошли, и теперь все пойдет в гору. Ну а точные цифры мы уже скоро узнаем из очередного прогноза АЕБ...
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«Самое ценное свойство российского автомобильного рынка заключается в том, что у него есть хорошие перспективы. А это значит, что объемы продаж в любом случае будут расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро...» Читать далее
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