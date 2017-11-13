Каким на ваш взгляд будет следующий год? На что вы рассчитываете и к чему стремитесь?

Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж. На рост интереса россиян к нашим моделям. Вот, например, сегодня мы представляем две модели. Одна из них – совершенно новый кроссовер Haval H6 Coupe. В отличии от уже знакомой россиянам модели H6, на новинке стоит двухлитровый 190-сильный двигатель. Я уже поездил на такой машине. У нее просто прекрасная динамика и, согласитесь, великолепный дизайн. Я думаю, что российским покупателям она понравится. Мы возлагаем на это большие надежды.

Также, буквально на днях, мы начали продажи обновленного Haval H9. Это не просто очередная премьера в нашем модельном ряду, берите выше – это некий месседж для наших клиентов. Два года назад мы предоставили им возможность ощутить все прелести нашего флагманского внедорожника H9. Сейчас, по прошествии двух лет, мы его существенно модернизировали. Судите сами: обновленный дизайн экстерьера и интерьера, другой двигатель, увеличенное количество опций... Все это говорит о том, что наша компания самым активным образом работает над улучшением своих моделей. Мы надеемся, что наши клиенты заметят и оценят это. И, кстати, все эти улучшения практически никак не сказались на цене машины!