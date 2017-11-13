Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
Мы видим, что рынок растет. По предварительным оценкам он уже вырос более, чем на 10% (11,3% по релизу АЕВ) по сравнению с прошлым годом. Рост, несомненно, значительный. Хочу вам напомнить, что столь ярко выраженную положительную тенденцию мы наблюдаем первый раз за последние четыре года. И это вселяет в меня уверенность, что она продолжаться, как минимум, до конца года.
Да, действительно, объемы продаж растут существенно быстрее. Но если мы вспомним самое начало этого года, то тогда было сложно предположить, что развитие будет столь бурным. В первом квартале рост рынка уже был, но он был незначительным. Переломным стал второй квартал, начиная с которого процесс стал ускоряться. А в самом начале третьего квартала, с июля месяца начали действовать новые программы господдержки автопрома «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые оказались эффективными и поспособствовали развитию наметившейся тенденции.
Да, конечно! Показатели бренда LADA существенно лучше средневзвешенного значения. И за счет этого наша доля рынка заметно увеличивается. Сейчас она составляет 19,6%. Если же говорить только про сегмент легковых автомобилей, откинув из рассмотрения легкую коммерческую технику, то там мы уже занимаем более 20% (20,5% если быть точным). На практике это значит, что каждый пятый новый автомобиль, проданный на российском рынке, это Lada. Кстати, каждый 20-й – это Lada Vesta! Добиться таких впечатляющих результатов нам помогли наши новинки, которые были очень хорошо встречены покупателями. И в первую очередь, это, конечно, Lada Vesta и Lada Xray. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и сейчас выводим на рынок еще две новые модели – Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Судя по предварительным отзывам и первым публикациям в автомобильной прессе им тоже уготована участь бестселлеров.
Нет не только. Новые модели и их популярность на рынке – это неотъемлемая составляющая нашего коммерческого успеха. Но это еще не все. Вы видите, что бренд LADA меняется. В рамках этих изменений мы пересматриваем стандарты работы всей дилерской сети. Если мы хотим удержать старых и заполучить новых клиентов, недостаточно просто предоставить им хорошие автомобили. Надо обеспечить их полным набором качественных услуг и отличным сервисом. И все это за конкурентоспособные деньги. Только так мы сможем повысить степень удовлетворенности наших клиентов и добиться от них лояльности к марке LADA.
Обычно мы не разглашаем цели, которые перед собой ставим. Я могу только сказать, что я абсолютно уверен в том, что российский автомобильный рынок продолжит расти, и продолжит увеличиваться та доля, которую мы на нем занимаем. Итоговые цифры вы сами скоро увидите, ждать до конца года осталось недолго. Но уже сейчас нет никакого сомнения в том, что мы закроем этот год очень успешно, со значительным приростом всех показателей.
Я так не думаю. Чисто объективно российский рынок должен расти. Автомобильный парк в стране довольно старый, среднее количество автомобилей на тысячу человек населения низкое... Это все говорит о том, что потребность в автомобилях у россиян есть. И они будут их покупать. Даже те люди, которые в кризисный период решили отложить покупку нового автомобиля на более поздний срок, все равно рано или поздно его приобретут. Поэтому рынок должен и будет расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро. А это зависит от множества факторов. Как от экономической ситуации в стране, так и от программ государственной поддержки, про которые я уже говорил. Мы пока еще не знаем, какими они будут на следующий год. А без понимания того, как, в какой форме и в каком объеме будет оказываться эта поддержка, давать какие-то прогнозы просто несерьезно.
Мы высоко ценим всю ты поддержку, которую государство оказывается автопрому. Во многом благодаря ей рынок наконец-то сдвинулся с мертвой точки и начал расти. По своим результатам продаж мы видим, что программы господдержки работают. Очень полезными оказались программы утилизации и субсидирования трейд-ин. И новые программы, про которые я уже неоднократно говорил, «Первый автомобиль и «Семейный автомобиль» тоже показали себя весьма эффективными. Но самой важной и сейчас, и на будущее я считаю программу субсидирования кредитных ставок. Это самое важное. Необходимо сделать кредиты как можно более доступными для широкого круга покупателей. Будет ли эта программа действовать в следующем году, я пока не знаю. Но какие бы решения не были приняты госорганами по поводу дальнейшей поддержки автопрома, мы будем готовы работать в этих условиях. Самое главное, чтобы поддержка была!
Отчасти. Именно поэтому на первое место среди самых важных и эффективных программ господдержки я ставлю программу субсидирования ставок по кредитам. Автокредиты, а значит и сами автомобили должны быть доступными для покупателей. И в этих условиях у бренда LADA есть определенные преимущества перед конкурентами. Все дело в том, что на сегодняшний день мы предлагаем рынку автомобили с самым лучшим соотношением цены и качества. А это значит, что у нас есть хорошие перспективы!
Обратите внимание на то, как изменились автомобильные новости! Читать далее
«По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза!» Читать далее
«Я могу с уверенностью говорить о том, что рост рынка продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам в начале года четырех-пяти процентов. По моим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.» Читать далее