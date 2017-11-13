А уверены ли вы, что наметившаяся тенденция к росту устойчива? Не сменится ли она на следующий год пробуксовкой или даже падением?

Я так не думаю. Чисто объективно российский рынок должен расти. Автомобильный парк в стране довольно старый, среднее количество автомобилей на тысячу человек населения низкое... Это все говорит о том, что потребность в автомобилях у россиян есть. И они будут их покупать. Даже те люди, которые в кризисный период решили отложить покупку нового автомобиля на более поздний срок, все равно рано или поздно его приобретут. Поэтому рынок должен и будет расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро. А это зависит от множества факторов. Как от экономической ситуации в стране, так и от программ государственной поддержки, про которые я уже говорил. Мы пока еще не знаем, какими они будут на следующий год. А без понимания того, как, в какой форме и в каком объеме будет оказываться эта поддержка, давать какие-то прогнозы просто несерьезно.