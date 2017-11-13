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Запахло весной

Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.

Илья Никоноров
Mitsubishi
13 ноября 2017

Илья Никоноров

директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус»

«Я могу с уверенностью говорить о том, что рост рынка продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам в начале года четырех-пяти процентов. По моим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.»

Как бы вы могли оценить нынешнее положение автомобильного рынка в России?

Если опираться на цифры, то по последним данным, которые нам предоставила АЕБ, прирост рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас составляет около 11%. Положительная динамика налицо. На примере нашего бренда мы тоже видим, что рост есть, и он заметен. А самое приятное это то, что мы растем вдвое быстрее рынка. Рост Mitsubishi мог бы быть и еще больше, но первом квартале этого года у нас просто не было достаточного количества автомобилей, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Такие популярные модели, как пикап Mitsubishi ASX и внедорожник Pajero IV стали доступны только ближе к лету. Продажи долгожданной дизельной версии Pajero Sport тоже фактически начались лишь со второй половины года. Но в данный момент все вопросы решены и дефицита в автомобилях мы не испытываем. Благодаря этому, продажи идут полным ходом.

В начале года аналитики АЕБ объявили нам, что ожидаемый рост рынка находится в пределах 5%. Теперь получается, что мы превысим этот порог?

Пока тренд такой, что обязательно превысим. Думаю, что эта тенденция сохранится и до конца года. Тем более, что эти 11%, которые мы уже имеем сейчас, получились с учетом результатов летних месяцев продаж, а лето – традиционно сложный сезон практически для всех автопроизводителей. Особенно для тех, кто специализируется преимущественно на внедорожниках и кроссоверах. Словом, таких, как мы. Тем не менее, ММС Россия пережила лето со значительным плюсом, и эта динамика сохраняется до сих пор. Это позволяет мне с уверенностью говорить о том, что рост продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам АЕБ четырех-пяти процентов. По нашим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%. 

Получается, что полтора миллиона новых автомобилей мы продадим?

Точно продадим. Не надо забывать, что сейчас у нас идет четвертый, последний квартал года, который традиционно сопровождается всевозможными компаниями, акциями и спецпредложениями на покупку новых автомобилей, что здорово стимулирует спрос и очень благотворно влияет на объемы продаж. В этом году будет похожая история. А такое стимулирование покупателей со стороны автопроизводителей либо поможет поддержать текущий рост, либо даже увеличит его темпы!

Я вижу, что вы полны оптимизма. И это заметно не только по словам, но и по делам...

Да, конечно. Можно сказать, что сейчас мы перезапускаем бренд Mitsubishi на российском рынке и последние события это только подтверждают. Недавно, как вы знаете, мы заявили о начале производства модели Mitsubishi Pajero Sport в России. Это действительно очень значимое для нас решение. Даже не столько для нас, как для регионального представительства компании, сколько для головного офиса, который принял решение вновь инвестировать деньги в локальное производство. Также мы вернули на рынок популярную модель Mitsubishi ASX, которая всегда была для нас объемообразующей с точки зрения продаж. В прошлом году эта модель в Россию не поставлялась, и это, несомненно, не лучшим образом повлияло на наши показатели. Теперь она вновь у нас в обойме, и это очень большое подспорье как для нас, так и для всего рынка в целом.
Вы же понимаете, что ASX для компании Mitsubishi – это так называемая входная модель, которая выполняет стратегическую функцию привлечения в бренд новых клиентов. Эдакий входной билет в семью Mitsubishi. Именно поэтому она так важна. Текущим владельцам Mitsubishi ASX в дальнейшем можно будет предложить Outlander, а потом и Pajero Sport... Но с чего-то надо начинать. Входной порог должен быть доступен, это очень важно. Последние два года нам очень не хватало массовой модели начального уровня. Теперь эту брешь мы заполнили.

Каким вы видите следующий год? Ваши прогнозы, ожидания и прикидки?

К сожалению, или к счастью, автомобильный рынок России приучил нас к тому, что никогда не знаешь, какие неожиданности тебе уготованы. Такова уж специфика. Безусловно, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы надеемся, что нас ожидает если и не взрывной рост рынка, то, по крайней мере, стабильная прибавка, которая в итоге даст нам плюс от 10 до 20% продаж к каждому последующему году. Если, конечно, не будет каких-либо внешних раздражителей, которые могли бы этому помешать, то рынок дальше будет динамично восстанавливаться. 

Что вы имеете в виду под внешними раздражителями?

В первую очередь это экономическая и финансовая нестабильность, которая может быть связана с какими-то политическими факторами и решениями. Конечно, можно говорить, что бизнес аполитичен, но по факту мы, как иностранный автопроизводитель, в любом случае привязаны к курсу доллара, к курсу иены и к курсу рубля... Все эти показатели неизбежно накладывают определенный отпечаток и на наши активности, и на наши объемы продаж. А курсы валют, увы, связаны в том числе и с международной политикой. 

Будем надеяться, что геополитически фон будет спокойным. А какие внутренние факторы могли бы помочь скорейшему восстановлению нашего автомобильного рынка?

Поддержка со стороны государства — это очень важный фактор для помощи в восстановлении рынка. Еще до недавнего времени в России работали две очень хорошие и очень нужные программы господдержки покупателей и стимулирования автомобильного бизнеса – это «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В рамках этих программ государство субсидировало льготные автокредиты для определенных категорий покупателей. Мы присоединились к этим программам с июля месяца, и с тех пор нам удалось в их рамках реализовать более пятисот автомобилей. Т.е. это реально работающий и очень полезный инструмент. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Чем бы еще государство могло бы помочь автопроизводителям? Например, это могла бы быть программа поддержки трейд-ина, которая очень неплохо работала в прошлом году. Если ее возобновит и на следующий год, то вкупе с льготным автокредитованием, это бы еще более позитивно сказалось бы на росте рынка.
Также, ни для кого не секрет, что на объемы продаж благотворно влияют всевозможные активности дистрибьютеров и, в первую очередь, запуски новых моделей. Появление в продаже очередных новинок всегда очень позитивно сказывается на росте рынка в целом. Поэтому мы, со своей стороны, возлагаем большие надежды на обновленный Mitsubishi ASX, продажи которого недавно возобновились в России. Насколько они оправданы, мы увидим уже совсем скоро, когда будут подведены итоги года.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
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Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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