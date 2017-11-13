Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
Если опираться на цифры, то по последним данным, которые нам предоставила АЕБ, прирост рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас составляет около 11%. Положительная динамика налицо. На примере нашего бренда мы тоже видим, что рост есть, и он заметен. А самое приятное это то, что мы растем вдвое быстрее рынка. Рост Mitsubishi мог бы быть и еще больше, но первом квартале этого года у нас просто не было достаточного количества автомобилей, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Такие популярные модели, как пикап Mitsubishi ASX и внедорожник Pajero IV стали доступны только ближе к лету. Продажи долгожданной дизельной версии Pajero Sport тоже фактически начались лишь со второй половины года. Но в данный момент все вопросы решены и дефицита в автомобилях мы не испытываем. Благодаря этому, продажи идут полным ходом.
Пока тренд такой, что обязательно превысим. Думаю, что эта тенденция сохранится и до конца года. Тем более, что эти 11%, которые мы уже имеем сейчас, получились с учетом результатов летних месяцев продаж, а лето – традиционно сложный сезон практически для всех автопроизводителей. Особенно для тех, кто специализируется преимущественно на внедорожниках и кроссоверах. Словом, таких, как мы. Тем не менее, ММС Россия пережила лето со значительным плюсом, и эта динамика сохраняется до сих пор. Это позволяет мне с уверенностью говорить о том, что рост продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам АЕБ четырех-пяти процентов. По нашим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.
Точно продадим. Не надо забывать, что сейчас у нас идет четвертый, последний квартал года, который традиционно сопровождается всевозможными компаниями, акциями и спецпредложениями на покупку новых автомобилей, что здорово стимулирует спрос и очень благотворно влияет на объемы продаж. В этом году будет похожая история. А такое стимулирование покупателей со стороны автопроизводителей либо поможет поддержать текущий рост, либо даже увеличит его темпы!
Да, конечно. Можно сказать, что сейчас мы перезапускаем бренд Mitsubishi на российском рынке и последние события это только подтверждают. Недавно, как вы знаете, мы заявили о начале производства модели Mitsubishi Pajero Sport в России. Это действительно очень значимое для нас решение. Даже не столько для нас, как для регионального представительства компании, сколько для головного офиса, который принял решение вновь инвестировать деньги в локальное производство. Также мы вернули на рынок популярную модель Mitsubishi ASX, которая всегда была для нас объемообразующей с точки зрения продаж. В прошлом году эта модель в Россию не поставлялась, и это, несомненно, не лучшим образом повлияло на наши показатели. Теперь она вновь у нас в обойме, и это очень большое подспорье как для нас, так и для всего рынка в целом.
Вы же понимаете, что ASX для компании Mitsubishi – это так называемая входная модель, которая выполняет стратегическую функцию привлечения в бренд новых клиентов. Эдакий входной билет в семью Mitsubishi. Именно поэтому она так важна. Текущим владельцам Mitsubishi ASX в дальнейшем можно будет предложить Outlander, а потом и Pajero Sport... Но с чего-то надо начинать. Входной порог должен быть доступен, это очень важно. Последние два года нам очень не хватало массовой модели начального уровня. Теперь эту брешь мы заполнили.
К сожалению, или к счастью, автомобильный рынок России приучил нас к тому, что никогда не знаешь, какие неожиданности тебе уготованы. Такова уж специфика. Безусловно, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы надеемся, что нас ожидает если и не взрывной рост рынка, то, по крайней мере, стабильная прибавка, которая в итоге даст нам плюс от 10 до 20% продаж к каждому последующему году. Если, конечно, не будет каких-либо внешних раздражителей, которые могли бы этому помешать, то рынок дальше будет динамично восстанавливаться.
В первую очередь это экономическая и финансовая нестабильность, которая может быть связана с какими-то политическими факторами и решениями. Конечно, можно говорить, что бизнес аполитичен, но по факту мы, как иностранный автопроизводитель, в любом случае привязаны к курсу доллара, к курсу иены и к курсу рубля... Все эти показатели неизбежно накладывают определенный отпечаток и на наши активности, и на наши объемы продаж. А курсы валют, увы, связаны в том числе и с международной политикой.
Поддержка со стороны государства — это очень важный фактор для помощи в восстановлении рынка. Еще до недавнего времени в России работали две очень хорошие и очень нужные программы господдержки покупателей и стимулирования автомобильного бизнеса – это «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В рамках этих программ государство субсидировало льготные автокредиты для определенных категорий покупателей. Мы присоединились к этим программам с июля месяца, и с тех пор нам удалось в их рамках реализовать более пятисот автомобилей. Т.е. это реально работающий и очень полезный инструмент. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Чем бы еще государство могло бы помочь автопроизводителям? Например, это могла бы быть программа поддержки трейд-ина, которая очень неплохо работала в прошлом году. Если ее возобновит и на следующий год, то вкупе с льготным автокредитованием, это бы еще более позитивно сказалось бы на росте рынка.
Также, ни для кого не секрет, что на объемы продаж благотворно влияют всевозможные активности дистрибьютеров и, в первую очередь, запуски новых моделей. Появление в продаже очередных новинок всегда очень позитивно сказывается на росте рынка в целом. Поэтому мы, со своей стороны, возлагаем большие надежды на обновленный Mitsubishi ASX, продажи которого недавно возобновились в России. Насколько они оправданы, мы увидим уже совсем скоро, когда будут подведены итоги года.
Обратите внимание на то, как изменились автомобильные новости! Читать далее
«По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза!» Читать далее
«Самое ценное свойство российского автомобильного рынка заключается в том, что у него есть хорошие перспективы. А это значит, что объемы продаж в любом случае будут расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро...» Читать далее