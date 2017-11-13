Я вижу, что вы полны оптимизма. И это заметно не только по словам, но и по делам...

Да, конечно. Можно сказать, что сейчас мы перезапускаем бренд Mitsubishi на российском рынке и последние события это только подтверждают. Недавно, как вы знаете, мы заявили о начале производства модели Mitsubishi Pajero Sport в России. Это действительно очень значимое для нас решение. Даже не столько для нас, как для регионального представительства компании, сколько для головного офиса, который принял решение вновь инвестировать деньги в локальное производство. Также мы вернули на рынок популярную модель Mitsubishi ASX, которая всегда была для нас объемообразующей с точки зрения продаж. В прошлом году эта модель в Россию не поставлялась, и это, несомненно, не лучшим образом повлияло на наши показатели. Теперь она вновь у нас в обойме, и это очень большое подспорье как для нас, так и для всего рынка в целом.

Вы же понимаете, что ASX для компании Mitsubishi – это так называемая входная модель, которая выполняет стратегическую функцию привлечения в бренд новых клиентов. Эдакий входной билет в семью Mitsubishi. Именно поэтому она так важна. Текущим владельцам Mitsubishi ASX в дальнейшем можно будет предложить Outlander, а потом и Pajero Sport... Но с чего-то надо начинать. Входной порог должен быть доступен, это очень важно. Последние два года нам очень не хватало массовой модели начального уровня. Теперь эту брешь мы заполнили.