Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело.
Уже который год подряд мы слышали о том, что на каком-то из российских сборочных предприятий остановлено или приостановлено производство. Что та или иная модель или даже марка ушла с российского рынка. Что поставки прекращены, и дилеры пытаются распродать товарные остатки... Печаль, тоска! Сплошной негатив. Но относительно недавно новостной фон, как говорят специалисты-медийщики, начал меняться. Читаю ленту новостей и не могу не признать, что меня радует тот факт, что к нам вернулись Mitsubishi ASX и Pajero, Nissan Juke и Renault Koleos, Hyundai Sonata и Mazda 3... Вернулся SsangYong, правда, о возобновлении его сборки в России говорить пока рано, но импорт уже пошел. Пошли и упорные слухи о разконсервации завода General Motors под Питером. Похоже, что отечественным покупателям скоро можно будет вновь присматриваться к моделям от Opel и Chevrolet. Дай то бог!
Теперь уже с уверенностью и с фактами в руках можно утверждать, что больной скорее жив, чем мертв. Больной, это наш с вами автомобильный рынок. Помнится, еще в начале года я не особо разделял оптимизм экспертов из АЕБ, которые предрекали его рост. Они обещали, напомню, что общий объем отечественного рынка новых автомобилей в 2017 году достигнет отметки 1,5 млн. штук, что будет означать пятипроцентную прибавку по сравнению с показателями года прошлого. Прогноз скромный, но между строк каждой речи и каждого комментария так явственно проглядывали слова «может быть, наверное, кажется», что верилось им с трудом. Итоги первых месяцев этого года тоже оптимизма не прибавляли. Но ближе к лету процесс, как говорится, пошел. Пошел, даже не смотря на «отпускные» летние месяцы, когда, как правило, объемы продаж падают. В этом году они росли!
Лед тронулся, господа присяжные заседатели! По данным аналитического агентства «Автостат» в первом полугодии 2017-го российский автомобильный рынок вырос на 6,9%. Это, заметьте, уже лучше прогнозов, сделанных в самом начале года. А по итогам трех кварталов прибавка составила уже более 10%. Толи еще будет в самом конце года, когда автодилеры откроют традиционный сезон скидок и спецпредложений!
Сложно сказать, какой именно фактор стал для оживления продаж решающим. Накопившийся отложенный спрос, более-менее устойчивый курс рубля, ощущение общей стабильности у покупателей... Не знаю. Скорее всего сработала совокупность всех этих условий. Но факты налицо. Продажи растут в Челябинской и Свердловской областях, в Тюмени и в Пермском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Башкортостане... И это я перечислил только лидеров – во всех этих регионах продажи машин подскочили примерно на 25%. Также очень уверенный росит демонстрируют Татарстан, Московская и Ленинградские области, Рязань, Красноярск и Новосибирск. Если смотреть на сводную таблицу, то «в плюсе» все регионы. Исключение лишь одно – Москва. В столице продажи падают. Пока только на 3%.
О том, почему так происходит, можно рассуждать долго. Скорее всего, причин в том, что пользоваться личным автомобилем в Москве стало попросту неудобно. Вот и не торопятся москвичи в дилерские центры. Зачем? Все чаще и чаще для жителей столичного региона машина из средства передвижения превращается в предмет роскоши и даже дополнительную обузу. А Зачем, простите, козе баян? Видимо, не нужен. В противном случае мы бы увидели куда более впечатляющие темпы роста всего рынка в целом. Не забывайте, что еще недавно на долю Москвы приходился каждый пятый новый автомобиль, из всех, реализованных в России. Сейчас этот показатель снизился до 15%.
Тем не менее, рынок все равно растет. И растет он правильно. Что я имею ввиду под словом правильно? Прежде всего то, что растет он за счет увеличения объемов продаж моделей, так называемого, массового сегмента. А это традиционно АвтоВАЗ, прибавивший 16,5%, Kia, увеличившая объемы продаж на 26,7%, и Renault – плюс 18,4%. Им удалось реализовать 221 207, 135 223 и 95 718 машин, соответственно. Да, это уровень! Компания Hyundai несколько уступила лидерам по темпам роста, но, тем не менее, продала почти 111 885 автомобилей, показав при этом прирост на 10.5 %. Растут, как принято говорить у специалистов, «быстрее рынка» Volkswagen, Mazda, Ford, Mitsubishi. Все хорошо у Skoda, Chery и Chevrolet (здесь, в первую очередь, имеется в виду Chevrolet Niva). Активно наращивают обороты Datsun, Peugeot и Citroen. Молодцы! В cерьезных «минусах» только Suzuki, Honda и Geely. Надеюсь не надо объяснять, почему?
А, вот, премиальный сегмент, объемы продаж в котором обычно слабо коррелируются с реальным экономическим положением в стране, наоборот замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи в нем снизились на 1,4%. Здесь в минусе прежде всего те, кто обычно продавал много. Это Audi, Porsche и Mercedes. Среди значимых для российского рынка «премиальщиков» заметный рост показателей только у BMW (+6%). Большими положительными процентами козыряют Jaguar, Volvo и Infiniti, но не надо забывать о том, что получена эта прибавка от довольно низкой базы и в абсолютных величинах объемы продаж автомобилей этих марок относительно невелики.
Кстати, интересный момент: знаете, кто в премиальном сегменте лидер по росту продаж в процентном соотношении? Как ни странно, это smart. Продав за первое полугодие 338 автомобилей, они сразу скакнули вперед аж на 150%. Понятно, что 300 с лишним машин – это не много. Но нет ли во всплеске популярности моделей smart тенденции? Нет, нету. Россияне вовсе не стали больше интересоваться премиальными малолитражками. «Смарту» явно помог московский каршеринг – обратите сколько машин этой марки ездит по городу в характерной «прокатной» раскраске!
В целом, доля премиального сегмента снизилась в России примерно до 10% (до 9,6%, если быть точным). Это значит, что на каждые девять массовых автомобилей у нас продается один элитный. С точки зрения экономического развития общества, это все еще не нормально, но уже лучше, чем было раньше. Если это соотношение когда-нибудь дойдет до отметки 100:1, то я только порадуюсь. Это будет наглядно свидетельствовать об оздоровлении всей российской экономики в целом, и отечественного автомобильного рынка, в частности. Но до этого нам еще далеко. Пока мы штурмуем отметку в полтора миллиона новых автомобилей, которые по прогнозам ведущих экспертов, должны быть проданы в России в этом году. И штурмуем, пока, успешно. Лично мой пессимизм благодаря итоговым таблицам «Автостата» заметно поубавился. Ваш, после прочтения этой статьи, надеюсь, тоже. Запахло весной? Метелям отбой? Тс-с-с-с... Тише, чтобы не сглазить!
«По всей видимости, в этом году мы продадим в России около 2000 автомобилей, а на следующий год этот показатель должен составить уже до 6000. Таким образом, за год мы планируем увеличить наши продажи почти в три раза!» Читать далее
«Самое ценное свойство российского автомобильного рынка заключается в том, что у него есть хорошие перспективы. А это значит, что объемы продаж в любом случае будут расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро...» Читать далее
«Я могу с уверенностью говорить о том, что рост рынка продолжится, и он, в любом случае, будет выше обещанных нам в начале года четырех-пяти процентов. По моим ожиданиям российский автомобильный рынок закончит год в плюсе с приростом 10-15%.» Читать далее