Запахло весной Высказался в рамках следующего круглого стола: Подтаял снег в следах медвежьих лап, пришла весна в усиленную зону – спасибо Александру Яковлевичу за образ, так точно отражающий нынешнее настроение. А настроение, действительно, весеннее. Даже не смотря на то, что на календаре поздняя осень. И дело тут вовсе не в погоде. Не важно, что там, за окном: снег с дождем или дождь со снегом. Важно то, что российский автомобильный наконец-то начал оживать. Нет, еще не расцветать, но про набухающие почки говорить уже можно смело. Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru

Обратите внимание на то, как изменились автомобильные новости!

Уже который год подряд мы слышали о том, что на каком-то из российских сборочных предприятий остановлено или приостановлено производство. Что та или иная модель или даже марка ушла с российского рынка. Что поставки прекращены, и дилеры пытаются распродать товарные остатки... Печаль, тоска! Сплошной негатив. Но относительно недавно новостной фон, как говорят специалисты-медийщики, начал меняться. Читаю ленту новостей и не могу не признать, что меня радует тот факт, что к нам вернулись Mitsubishi ASX и Pajero, Nissan Juke и Renault Koleos, Hyundai Sonata и Mazda 3... Вернулся SsangYong, правда, о возобновлении его сборки в России говорить пока рано, но импорт уже пошел. Пошли и упорные слухи о разконсервации завода General Motors под Питером. Похоже, что отечественным покупателям скоро можно будет вновь присматриваться к моделям от Opel и Chevrolet. Дай то бог!

Теперь уже с уверенностью и с фактами в руках можно утверждать, что больной скорее жив, чем мертв. Больной, это наш с вами автомобильный рынок. Помнится, еще в начале года я не особо разделял оптимизм экспертов из АЕБ, которые предрекали его рост. Они обещали, напомню, что общий объем отечественного рынка новых автомобилей в 2017 году достигнет отметки 1,5 млн. штук, что будет означать пятипроцентную прибавку по сравнению с показателями года прошлого. Прогноз скромный, но между строк каждой речи и каждого комментария так явственно проглядывали слова «может быть, наверное, кажется», что верилось им с трудом. Итоги первых месяцев этого года тоже оптимизма не прибавляли. Но ближе к лету процесс, как говорится, пошел. Пошел, даже не смотря на «отпускные» летние месяцы, когда, как правило, объемы продаж падают. В этом году они росли!

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! По данным аналитического агентства «Автостат» в первом полугодии 2017-го российский автомобильный рынок вырос на 6,9%. Это, заметьте, уже лучше прогнозов, сделанных в самом начале года. А по итогам трех кварталов прибавка составила уже более 10%. Толи еще будет в самом конце года, когда автодилеры откроют традиционный сезон скидок и спецпредложений!

Сложно сказать, какой именно фактор стал для оживления продаж решающим. Накопившийся отложенный спрос, более-менее устойчивый курс рубля, ощущение общей стабильности у покупателей... Не знаю. Скорее всего сработала совокупность всех этих условий. Но факты налицо. Продажи растут в Челябинской и Свердловской областях, в Тюмени и в Пермском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Башкортостане... И это я перечислил только лидеров – во всех этих регионах продажи машин подскочили примерно на 25%. Также очень уверенный росит демонстрируют Татарстан, Московская и Ленинградские области, Рязань, Красноярск и Новосибирск. Если смотреть на сводную таблицу, то «в плюсе» все регионы. Исключение лишь одно – Москва. В столице продажи падают. Пока только на 3%.

О том, почему так происходит, можно рассуждать долго. Скорее всего, причин в том, что пользоваться личным автомобилем в Москве стало попросту неудобно. Вот и не торопятся москвичи в дилерские центры. Зачем? Все чаще и чаще для жителей столичного региона машина из средства передвижения превращается в предмет роскоши и даже дополнительную обузу. А Зачем, простите, козе баян? Видимо, не нужен. В противном случае мы бы увидели куда более впечатляющие темпы роста всего рынка в целом. Не забывайте, что еще недавно на долю Москвы приходился каждый пятый новый автомобиль, из всех, реализованных в России. Сейчас этот показатель снизился до 15%.

Тем не менее, рынок все равно растет. И растет он правильно. Что я имею ввиду под словом правильно? Прежде всего то, что растет он за счет увеличения объемов продаж моделей, так называемого, массового сегмента. А это традиционно АвтоВАЗ, прибавивший 16,5%, Kia, увеличившая объемы продаж на 26,7%, и Renault – плюс 18,4%. Им удалось реализовать 221 207, 135 223 и 95 718 машин, соответственно. Да, это уровень! Компания Hyundai несколько уступила лидерам по темпам роста, но, тем не менее, продала почти 111 885 автомобилей, показав при этом прирост на 10.5 %. Растут, как принято говорить у специалистов, «быстрее рынка» Volkswagen, Mazda, Ford, Mitsubishi. Все хорошо у Skoda, Chery и Chevrolet (здесь, в первую очередь, имеется в виду Chevrolet Niva). Активно наращивают обороты Datsun, Peugeot и Citroen. Молодцы! В cерьезных «минусах» только Suzuki, Honda и Geely. Надеюсь не надо объяснять, почему?

А, вот, премиальный сегмент, объемы продаж в котором обычно слабо коррелируются с реальным экономическим положением в стране, наоборот замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи в нем снизились на 1,4%. Здесь в минусе прежде всего те, кто обычно продавал много. Это Audi, Porsche и Mercedes. Среди значимых для российского рынка «премиальщиков» заметный рост показателей только у BMW (+6%). Большими положительными процентами козыряют Jaguar, Volvo и Infiniti, но не надо забывать о том, что получена эта прибавка от довольно низкой базы и в абсолютных величинах объемы продаж автомобилей этих марок относительно невелики.

Кстати, интересный момент: знаете, кто в премиальном сегменте лидер по росту продаж в процентном соотношении? Как ни странно, это smart. Продав за первое полугодие 338 автомобилей, они сразу скакнули вперед аж на 150%. Понятно, что 300 с лишним машин – это не много. Но нет ли во всплеске популярности моделей smart тенденции? Нет, нету. Россияне вовсе не стали больше интересоваться премиальными малолитражками. «Смарту» явно помог московский каршеринг – обратите сколько машин этой марки ездит по городу в характерной «прокатной» раскраске!

В целом, доля премиального сегмента снизилась в России примерно до 10% (до 9,6%, если быть точным). Это значит, что на каждые девять массовых автомобилей у нас продается один элитный. С точки зрения экономического развития общества, это все еще не нормально, но уже лучше, чем было раньше. Если это соотношение когда-нибудь дойдет до отметки 100:1, то я только порадуюсь. Это будет наглядно свидетельствовать об оздоровлении всей российской экономики в целом, и отечественного автомобильного рынка, в частности. Но до этого нам еще далеко. Пока мы штурмуем отметку в полтора миллиона новых автомобилей, которые по прогнозам ведущих экспертов, должны быть проданы в России в этом году. И штурмуем, пока, успешно. Лично мой пессимизм благодаря итоговым таблицам «Автостата» заметно поубавился. Ваш, после прочтения этой статьи, надеюсь, тоже. Запахло весной? Метелям отбой? Тс-с-с-с... Тише, чтобы не сглазить!

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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