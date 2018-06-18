В компании Kia решили отказаться от бензиновой и дизельной версий кроссовера Soul на европейском рынке. Здесь машина будет представлена исключительно в электрическом варианте.

В компании это решение объясняют тем, что на электрическую версию Kia Soul уже сейчас приходится 45% от всего объема продаж этой модели. В прошлом году в Европе было продано 12 100 Kia Soul, на долю электрической версии пришлось 5400 автомобилей.

Кроме того, в гамме Kia появился кроссовер Stonic и в компании опасаются внутреннего каннибализма этих двух моделей.

Kia Soul EV оснащен 110-сильным электромотором и блоком батарей емкостью 30 киловатт-часов. Запас хода — до 250 километров.