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18 июн 2018

Kia Soul будет только электрическим

Kia Soul будет только электрическим
Автор фото: фирма-производитель

В компании Kia решили отказаться от бензиновой и дизельной версий кроссовера Soul на европейском рынке. Здесь машина будет представлена исключительно в электрическом варианте.

В компании это решение объясняют тем, что на электрическую версию Kia Soul уже сейчас приходится 45% от всего объема продаж этой модели. В прошлом году в Европе было продано 12 100 Kia Soul, на долю электрической версии пришлось 5400 автомобилей.

Кроме того, в гамме Kia появился кроссовер Stonic и в компании опасаются внутреннего каннибализма этих двух моделей.

Kia Soul EV оснащен 110-сильным электромотором и блоком батарей емкостью 30 киловатт-часов. Запас хода — до 250 километров.

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При написании новости использовалась информация:
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