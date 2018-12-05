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5 дек 2018

Новый Soul приедет в Европу «в лампочках»

Новый Soul приедет в Европу «в лампочках»
Автор фото: фирма-производитель

Точнее сказать -  в электрической версии.  По заявлению представителей марки, прошлая версия Soul очень хорошо продавалась в Европе, причем  большая часть продаж пришлась на электрическую версию EV

Электрический «Соул» получит 204-сильный электродвигатель и комплект литий-полимерных батарей с повышенной емкостью на 64 киловатт-часа, что обеспечивает повышенный запас хода.  В компании отмечают, что новые батареи созданы с использованием самых современных технологий и снабжены жидкостным охлаждением. Кстати, у автомобиля предусмотрена функция «Brakeand Hold», позволяющая водителю при помощи подрулевых переключателей замедлять автомобиль в режиме рекуперации (восполнения энергии) до полной остановки.

Запас хода у автомобиля не сообщается. Предполагается, что все показатели будут обнародованы в начале следующего года. Однако некоторые предположения можно высказать и сейчас.  Дело в том, что подобной силовой установкой обладает  кроссвер Kia Niro, который  может разгоняться до «сотни» за 7,8 секунды и проезжать без подзарядки почти 400 километров. Единственное отличие – Niro обладает большей батареей, так что в случае с электрическим Soul можно ориентироваться на меньший пробег.

Между тем, новый Soul доберется в следующем году и до России. Причем для нашей страны будут заявлены только обычные версии с ДВС. По заявлению компании, для продаж электрического Soul условия на российском рынке еще не сложились.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, KIA

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