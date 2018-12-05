Новый Soul приедет в Европу «в лампочках»

Точнее сказать - в электрической версии. По заявлению представителей марки, прошлая версия Soul очень хорошо продавалась в Европе, причем большая часть продаж пришлась на электрическую версию EV

Электрический «Соул» получит 204-сильный электродвигатель и комплект литий-полимерных батарей с повышенной емкостью на 64 киловатт-часа, что обеспечивает повышенный запас хода. В компании отмечают, что новые батареи созданы с использованием самых современных технологий и снабжены жидкостным охлаждением. Кстати, у автомобиля предусмотрена функция «Brakeand Hold», позволяющая водителю при помощи подрулевых переключателей замедлять автомобиль в режиме рекуперации (восполнения энергии) до полной остановки.

Запас хода у автомобиля не сообщается. Предполагается, что все показатели будут обнародованы в начале следующего года. Однако некоторые предположения можно высказать и сейчас. Дело в том, что подобной силовой установкой обладает кроссвер Kia Niro, который может разгоняться до «сотни» за 7,8 секунды и проезжать без подзарядки почти 400 километров. Единственное отличие – Niro обладает большей батареей, так что в случае с электрическим Soul можно ориентироваться на меньший пробег.

Между тем, новый Soul доберется в следующем году и до России. Причем для нашей страны будут заявлены только обычные версии с ДВС. По заявлению компании, для продаж электрического Soul условия на российском рынке еще не сложились.