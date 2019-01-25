Явление «Электросоула»

Дебют Kia Soul третьего поколения, который произошел осенью прошлого года, был бы не полным без электрической версии, подробности о которой раскрыли только сейчас

Факт: компания Kia уже получила в Корее 4000 предзаказов на новый электромобиль и планирует продать в этом году 20 000 машин. Кстати, сам автомобиль будет очень вариативным и предлагаться в двух версиях, которые будут отличаться друг от друга мощностью мотора и запасом батарей.

Первая получит литий-ионную батарею емкостью 64 киловатт-часа и электромотор мощностью 150 киловатт (204 лошадиные силы). В смешанном цикле запас хода на одной зарядке у нее составляет 386 километров. В городском режиме — 427 километров, а в шоссейном — 336 километров. Вторая версия гораздо слабее и показатели ее, соответственно, скромнее. При, чуть ли не в два раза, меньшей батарее и слабом моторе (100 киловатт против 150) запас хода на автомобиле составит 250 километров в смешанном цикле.

Интересно, что бортовая электроника автомобиля предложит на выбор четыре режима движения: Eco+, Eco, Normal и Sport. Кроме того, водитель может при помощи подрулевых лепестков выбирать силу рекуперативного торможения. Предусмотрено четыре позиции, от 0 до 3, причем в последней, машиной можно управлять практически не пользуясь педалью тормоза.